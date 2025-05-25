台中已婚司機染董座姪女 邀她當女兒英文老師還搞大肚要賠
台中市已婚人夫育四子，擔任董事長司機，因故認識董座擔任英文教師的姪女，二人發展婚外情，人夫還要小三擔任女兒的英文教師，經女兒發現後告知妻子而曝光，還發現小三已經懷孕，正宮求償100萬元，台中地院判賠40萬元。
判決指出，一名已婚人夫育有四子，擔任某民營公司的董事長司機，因而與該董事長擔任某私立教師的姪女認識，二人展開婚外情，人夫還引介小三擔任女兒的英文教師，人夫女兒在2023年初時，透過手機發現二人疑有不正當交往，小三在去年7月間向正宮坦認，與人夫有不倫，發生性行為，甚至已經懷孕5個月。
正宮認為，小三已坦認從前年底即知道丈夫已婚身分，但仍持續與丈夫往來，還在交往期間懷孕，認為小三侵害配偶權，求償100萬元。
台中地院審理時，小三主張求償金額過高，也提到人夫向他謊稱已離婚，而且是主動追求，後來才發現人夫的謊言，提出分手，人夫不斷道歉要挽回時，才發現已懷有身孕，所以沒有與人夫斷絕聯繫。
法官審酌，此案在今年4月間審理時，小三已不再爭執有侵害配偶權的行為，認定二人發生性關係，已逾越一般兩性交往，情節重大，審酌雙方社會地位、職業、收入等情狀後，判小三得賠40萬元，仍可上訴。
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