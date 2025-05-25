他揪眾約女子慶生…3惡狼下藥輪姦還拍裸照 逃亡逾25年免訴

鄧姓男子在1999年12月夥同2名男子對女性友人下藥、輪流性侵，還拍攝裸照恐嚇不准報警；被害人報案後，鄧逃亡迄今逾25年，均未遭逮捕歸案。台南地院計算追訴權時效，確認已在今年4月21日屆滿而消滅，因此鄧所涉以藥劑強制性交罪、恐嚇罪均判決免訴。

判決書指出，鄧姓男子與陳姓、王姓男子在1999年12月9日共同假藉為女性友人慶生為由，邀約她前往台南市麻豆區（當時為台南縣麻豆鎮）一間KTV唱歌；鄧趁女子上廁所之際，將不明藥物摻入她的飲料，導致女性飲用後當場昏睡、不醒人事。

三人將女子抬上車，由鄧姓男子開車載往一處民宅，陳姓男子在屋內抓住女子讓她無法閃避，鄧姓、王姓男子分別對女子性侵得逞；鄧再拍下女子裸照，恐嚇她不准報警。女子隱忍至2000年2月，仍不甘受辱向警方報案，陳、王先後被逮。

陳姓、王姓男子在2000年被台南地方法院判刑，鄧姓男子則展開逃亡生涯，遭台南地院發布通緝，迄今仍未逮捕歸案；法院說明，鄧在1999年12月9日涉犯刑法第222條，修正前最重本刑為無期徒刑，其追訴權時效期間依修正前刑法第80條第1項第1款規定為20年。

另外，鄧在同日涉犯恐嚇罪，其追訴權時效期間依修正前刑法第80條第1項第3款規定為5年，兩案因通緝而停止期間5年、1年3月；本案檢察官開始偵查日為2000年3月22日，至同年8月4日法院發布通緝日，共計4月13日，因偵查、審判進行中不生時效進行問題。

因此，再扣除檢察官提起公訴至繫屬法院為止相差1日期間，鄧姓男子所犯刑法第222條追訴權時效，已於今年4月21日屆滿（計算式：1999年12月9日+25年+4月13日-1日=2025年4月21日）。

鄧所涉犯刑法第305條追訴權時效，則已於2006年7月21日屆滿（計算式：1999年12月9日+6年3月+4月13日-1日=2006年7月21日）；法院指出，鄧所涉二罪嫌，追訴權均已因時效完成而消滅，鄧迄今也均未逮捕歸案，爰不經言詞辯論，逕為免訴諭知。