新加坡女經理返台療傷 前男友佯未婚騙上床得賠40萬

台中市一名女子在新加坡某銀行擔任經理，因身心狀況在醫生建議下返台，聯繫舊友，女子聯絡上前男友後，前男友隱瞞已婚身分，與女子發生多次性關係，甚至截圖女子脫衣視訊畫面，男子正宮發現後提告，女子也向前男友求償120萬元慰撫金，一審判男子得賠40萬元。

判決指出，該名女子是新加坡某銀行擔任經理工作，2022年間因身心狀況，在醫師建議下，2023年初返台接受心理諮商，諮商人員建議女子與舊友聯繫，女子找上前男友後，因前男友隱匿已婚，育有兩子的婚姻狀況，與她發生多次性關係。

女子後來發現前男友有戴婚戒後，男子又辯稱已結婚2年，但2022年底已與妻子談離婚，女子繼續與男子交往，甚至有應男子要求，以脫衣視訊方式，裸露胸部給男子看，男子暗中截圖。

但二人不倫交往被男子正宮發現，截圖也被正宮當成呈堂證據，提出侵害配偶權告訴，女子認為遭男子欺騙，陷於錯誤才與男子發生關係，向台中地院求償120萬元精神撫慰金。

台中地院審理時，男子則辯稱，從未隱瞞已婚身分，女子是知道他已婚身分，仍持續交往。

法官審酌，根據女子提供的對話紀錄提到，男方有說「我有小孩、有家庭了」，女方回「你一月就知道了」，男方又回稱「對」、「我騙了你」，堪認男方從2023年1月雙方交往初始，刻意欺瞞女子其有家庭及小孩，男方辯詞不足採。

法官指出，男方刻意隱瞞已婚事實，繼之欺騙女方已經離婚，致使女方陷於錯誤而與男方性交，該當故意不法侵害女方貞操權，考慮雙方收入、職業等情狀後，判男方得賠女方40萬元，仍可上訴。