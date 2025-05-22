台中工程師架「台版N號房」 寫程式賣大量性影像判7年半

台中趙姓工程師研發「自動跟車」程式植入Telegram群組，蒐集大量成年、兒少性影像，並架設「台版N號房」網站販賣，前後至少有56名網友下單，獲利2萬多元；法院以趙刺激觀看者慾望，造成兒少受害風險，依56個反兒童及少年性剝削防制條例判他7年6月，可上訴。

檢警調查，趙男2023年5、6月透過Telegram「羊傳媒」群組，推廣自行研發的「自動跟車」程式，並將其所寫的機器人程式植入Telegram群組，用來蒐集包括成年、少年的性影像，再以名下帳戶申請名為「跟到起飛」的第三方支付服務，作為購買者付錢觀覽管道。

檢警查出，趙男還和身分不詳綽號「阿祥」等人士合作，由其等投資「自動跟車」程式、出資承租機房，並架設「台版N號房」網站，透過趙撰寫的程式機器人轉傳蒐集到的成年、少年性影像，並以每次150元至1100元不等價格，賣給56名網友。

台中地檢2023年8月16日指揮警方，赴趙男住處搜索，查扣電腦、隨身碟等證物，並將趙向法院聲押獲准。台中地院審理時，趙男坦承不諱，並有相關付款金流、影像可佐。

中院審酌，趙男意圖營利，以寫程式方式大量在網路上任意以他法供人觀覽少年性影像，刺激觀看者慾望，增加兒童及少年受害風險，與維護兒童及少年身心健全發展之普世價值相違。

中院指出，扣案性影像檔案不少，犯罪情節重大，但考量趙犯後坦承、無前科，依56個兒童及少年性剝削防制條例意圖營利以他法供人觀覽少年性影像罪，一共判他7年6月，犯罪所得2萬2499元沒收。