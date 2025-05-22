小三挨正宮告...竟是人夫偷拍裸聊照 還拿給老婆當證據

台中何姓人夫外遇和小三交往期間視訊聊天，還要求女子掀開上衣裸露胸部給他看，何未經同意就偷截圖存在手機，事後卻「主動」交給老婆，讓妻子當作對小三提告侵害配偶權求償的證據；法院批何不思反省自己婚內出軌，也無助真實發現，依妨害性隱私等罪判他1年4月，可上訴。

檢警調查，何男和前女友2023年5月至7月交往期間，何因對方到新加坡，就以WhatsApp和她視訊通話，並要求女子掀開上衣裸露出胸部，何未經女子同意趁機截圖該性影像。

何男事後再將女子裸露胸部的照片交付給妻子，讓她作為對女子提出民事侵害配偶權訴訟的證據，女子同年底收到民事起訴狀，這才驚覺自己視訊露胸遭偷拍、散布。

台中地院審理時，何男自白坦承，被害女子指證歷歷，另有何妻提告民事起訴狀、女子裸露胸部截圖畫面等可佐。

中院認為，何男無故用手機截圖和女子視訊的性影像，未尊重他人性自主、隱私，法官更直言何男不思反省自身婚內出軌行為，又未經女子同意，主動將性影像交付妻子，由對方向女子提告民事訴訟。