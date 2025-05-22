喇舌脫褲猥褻19歲男約聘員 高雄市府某局處主任上訴改輕判

高雄市政府某局處蔡姓主任2022年以受訓留宿為由對一名男約聘人員伸狼爪，假意幫他按摩卻趁機脫他內褲按摩屁股，半夜還壓在他身上舔奶頭、臉頰，甚至「伸舌頭到嘴巴內」，一審遭依強制猥褻判刑10個月，蔡姓主任不服上訴，二審高等法院高雄分院改輕判6個月，全案定讞。

判決書指出，這名已婚的49歲蔡姓主任2022年2月24日利用一名19歲約聘人員小楷（化名）要受訓，便邀請小楷到他左營住處留宿，蔡主任卻假意要幫小楷按摩，直接脫下小楷的內褲按摩屁股，過程中還親小楷的臉頰說要好好愛他、保護他。

小楷證稱，當晚因末班公車已過，才會留宿主任家，但主任不僅脫他內褲把手伸向大腿前側，甚至晚上還直接同床抱著他睡，他半夜還恐慌症發作，沒想到蔡主任竟瘋狂親他奶頭，還舔他的腹部、臉頰，更直接伸舌頭到他嘴巴內，整整親了2小時才結束。

蔡姓主任辯稱，他是擔心小楷隔天早上要到高雄市府四維行政中心受訓會遲到，才會邀小楷留宿，而小楷說肩頸痠痛，他才會幫忙按摩，期間小楷恐慌症發作，他才會抱小楷拍背、安撫小楷情緒，絕沒有利用權勢猥褻。

不過小楷雖隱忍，但在事發一周後，就遭到蔡姓主任勸退轉職，小楷雖然不想滋生事端、忤逆蔡主任，仍秘密錄音蒐證，質問蔡主任當晚為何親他，對話中蔡主任宣稱會親小楷是為了「把負能量驅走」，自稱「驅魔師」，還脫口而出「我就想讓你知道，愛的能量是什麼」。

小楷事發後罹患創傷後壓力症候群，過度警覺、入睡困難、入睡後容易醒來，甚至因此導致焦慮恐慌加劇而住院治療2次，還會因夢到蔡主任對他的行為而加倍不舒服，之後也常因想起自己曾遭職場性騷，而會在開車開到一半會尖叫、情緒失控、大哭。

小楷將蔡姓主任告上法院，也拿出錄音作證，但蔡主任還反質疑小楷是因不適任離職而挾怨報復，不過法官聽過錄音檔後，也認為小楷所言並非憑空杜撰。