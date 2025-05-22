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國道警官專淫少年還錄像 得賠當年未滿14歲的國中生與家長80萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國道警察局第九大隊前警務員鄭羽翔透過網路結識並性侵少年，27人受害，檢方依加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，鄭遭判刑8年1月定讞。其中1名被害人提刑事附帶民事訴訟，要求鄭賠他和雙親共200萬元，台北地院判鄭賠償少年40萬元、雙親各20萬元，台灣高等法院昨駁回鄭上訴確定。

鄭羽翔2022年9月初透過網路交友，將一名15歲少年帶至台北市中正區某處公廁性侵，檢警獲報後根據被害人家屬指述，將鄭拘提到案。鄭承認與少年發生性關係，但否認性侵，不過檢警在鄭的電腦內發現有十多名穿國中制服少年的猥褻影像，2022年11月依加重強制性交罪、兒少性剝削防制條例起訴鄭。檢方繼續追查，再發現還有其他少年也遭染指，追加起訴鄭的罪行，聲請北院併案審理。

高院更一審認為鄭明知被害人都是少年，且多是未滿14歲或14歲以上未滿16歲，卻無法克制私慾，經由網路與被害人等結識後，相約見面並與被害人性交、拍攝性影像，嚴重影響被害人身心發展，考量他犯後與部分被害人和解，分論判刑。判決確定後，台灣高等檢察署檢察官聲請定其應執行之刑，高院今年1月7日裁定應執行8年1月，最高法院駁回鄭抗告。

事件曝光後，國道警察局認為鄭影響警譽，考績委員會決議將鄭記2大過免職，現已入監。

民事部分，其中一名被害少年主張在2022年間，鄭在台南市一家汽車旅館內性侵他，過程中以手機拍攝性交影像，除侵害他的身體健康權、性自主決定權、貞操權及隱私權，也害他身心受創。少年的父母因心疼兒子，又須陪他對抗內心創傷，也請求鄭賠錢。

台北地院民事庭認為，這名國中生事發時還不到14歲，刑事判決也認定鄭羽翔犯對於未滿14歲之男子為性交罪，判了3年4月徒刑，被害人與家長求償有據，判共應賠這家人80萬元。

鄭上訴，高院審理後認為一審認事用法無違誤，判上訴駁回。

國道警察局第九大隊前警務員鄭羽翔，透過網路結識並性侵少年，27人受害，被依加重強制性交等罪判刑8年1月定讞，但他還得面臨民事求償。（圖中人物與新聞無關）示意圖／聯合報系資料照片
國道警察局第九大隊前警務員鄭羽翔，透過網路結識並性侵少年，27人受害，被依加重強制性交等罪判刑8年1月定讞，但他還得面臨民事求償。（圖中人物與新聞無關）示意圖／聯合報系資料照片

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