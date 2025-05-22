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雲林縣國中生遭約拍性侵 校方半年未通報！張麗善認疏失

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣有未成年國中女生去年底遭某攝影約拍進而誘騙性侵並拍攝，縣議員王又民今在議會質詢校方第一時間未校安通報，縣長張麗善（右）認有疏失，會立即進行檢討改善，避免憾事再度發生。記者陳雅玲／攝影
雲林縣有未成年國中女生去年底遭某攝影約拍進而誘騙性侵並拍攝，縣議員王又民今在議會質詢校方第一時間未校安通報，縣長張麗善（右）認有疏失，會立即進行檢討改善，避免憾事再度發生。記者陳雅玲／攝影

雲林縣國中女生去年底遭某攝影師約拍，進而誘騙性侵並拍攝，家長報案後，該名攝影師仍持續上網約拍，持續有人受害，猶如創意私房案翻版，縣議員王又民昨在議會質詢批校方第一時間未作校安通報，縣長張麗善認有疏失，會立即進行檢討改善，避免憾事再度發生。

王又民表示，受害國中女學生去年底在網路社群看到有攝影師發文可免費拍照，兩人約拍後，該名男子稱漂亮的照片需付費，或與他發生親密行為相抵，女學生因而被誘騙拍攝得逞，家長得知後立即報案，但警方、社會處介入後，加害者直到今年4月還以同樣方式在網路上誘騙少女。19日他詢問，教育處才得知此事，質疑事發已半年，學校未進行校安通報，明顯出現重大疏漏。

受害女學生家長表示，藝人黃子佼持有影片非常可惡，但加害者更惡劣，詢問警方辦案進度總被告知偵查不公開，還說這類案件通常要拖一至兩年，這些答案令女兒痛苦，至今仍在家休養，希望不要再有人像孩子一樣被騙。

張麗善表示，社會處、警察局都有即刻協助，進行輔導以及安置，對於學生身心受害，她感到非常遺憾且抱歉。

教育處長邱孝文說，學生遭校外人士侵害，雖非屬校園內性平事件，但仍屬校安事件一環，學校應依規定通報，會與各級學校溝通，預防憾事再發生。

警方在吳姓攝影師位於台南住處查扣容量高達9TB的電腦硬碟，經科技還原，內有其與不同女子發生性行為的影像，數量高達1700多筆，且有部分女子未成年，吳嫌已被聲請羈押禁見獲准，檢警呼籲曾受害的被害人向雲林縣斗六警分局報案。

雲林 未成年 攝影師 性侵 創意私房

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