顧問公司翻譯被控強制猥褻外籍女 矢口否認遭判1年6月

某家管理顧問公司一名外籍翻譯人員，負責辦理外籍移工來台工作的相關業務、生活輔導，前年遭控在車內強制猥褻一名外籍女子，他雖矢口否認，但法院判決他有期徒刑1年6月，並於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案可上訴。

基隆地院判決書指出，一名某管理顧問有限公司翻譯人員，負責辦理外籍移工來台工作相關業務，民國112年10月間擔任一名外籍女子的人力仲介及生活輔導員。

判決書說，該男112年11月8日上午11時40分許，駕車至一名外籍女子任職的公司，載她前往辦理銀行帳戶，辦理完畢後載她回工廠，藉由向女子收取仲介服務費機會，將車停放附近到車後座，在狹窄空間內不顧女子反抗，違反其意願強制猥褻一次得逞。

該男坦承與女子在車輛後座共處約30分鐘，但否認犯行，表示將車停在路邊並坐到後座去，是因為他要解釋剛到台灣需要繳交給他的相關費用，而且他是她的輔導員，跟她聊一下在台灣的生活瑣事，他沒有對她猥褻行為。

被告辯護人則說，女子下車時在車邊等待被告，且之後緊緊跟隨被告行走之方向前進，顯然神態自若，毫無畏懼之色，足見其指訴不實，況不能排除其擔心當天太晚回公司遭到責罵，想推卸責任，甚或為高額賠償而誣陷被告的可能。

法官審理指出，根據監視器畫面截圖顯示，該女固然與下車後與被告一同行走至公司，並同時搭乘電梯，但兩始終保持距離，兩人間並無任何交談甚至親膩舉動，認為該男所辯不足採信。

法官並說，被害女子指證歷歷，也查證相關證人證稱，在案發當下返回公司後，她告知遭猥褻時，曾有哭泣、害怕的負面反應，與在案發後求助於信賴之人的真摯反應均相符，認為遭強制猥褻並非虛妄。