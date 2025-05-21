疑感情糾紛駕車衝撞民宅 男涉公共危險送辦
30歲鍾姓男子疑因感情糾紛，今天駕車前往苗栗縣三義鄉，衝撞三義市場附近1處民宅，幸未造成人員受傷，警方獲報前往，依毀損、公共危險罪嫌現行犯逮捕送辦。
苗栗縣警察局苗栗分局指出，三義分駐所上午6時許接獲報案稱，三義鄉光復路段有人駕車衝撞民宅，立即通報線上員警到場查處。
警方初步調查，鍾男懷疑朋友與妻子有染，駕車前往對方租屋處多次來回衝撞民宅，造成2間店面鐵門、停放機車損毀，自己的保時捷車輛也零件散落、鈑金變形，現場一片狼籍，事後並下車大聲叫囂；然而警方查出，鍾男所懷疑的「小王」早已搬離該處，目前承租房客飽受驚嚇，一頭霧水。
員警到場時，男子自稱吃了安眠藥，情緒激動稱「我朋友誒」、「我用自己的方式處理他」；根據網路社群流傳影片，鍾男一早已先在台中駕車衝撞2部車輛，再到苗栗三義衝撞民宅。
警方將鍾男依依毀損及公共危險罪嫌現行犯逮捕，並於偵訊後移送苗栗地檢署偵辦。
苗栗警分局呼籲，遇有糾紛應循正當管道解決，勿做出不理性行為，以免觸法。
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