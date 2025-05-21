「色」影師網路約拍誘騙性侵 檢警查扣大批硬碟影像籲被害人報案
雲林縣有未成年國中女生在網路上遭吳姓攝影師約拍進而誘騙性侵並拍攝性影像，檢警在吳姓攝影師位於台南住處查扣容量高達9TB的電腦硬碟，經科技還原，內有其與不同女子發生性行為的影像，數量高達1700多筆，且有部分女子未成年，吳嫌已被聲請羈押禁見獲准，檢警呼籲曾受害的被害人向雲林縣斗六警分局報案。
雲林一名未成年國中女生去年底遭某攝影師約拍進而誘騙性侵並拍攝，家長報案後，發現該名攝影師仍持續上網約拍，在網路發文呼籲大家慎防，竟有多人留言曾經受害，直至今年4月該名攝影師仍以同樣方式在網路上誘騙少女，猶如創意私房案翻版。
縣議員王又民接獲家長陳情，指該名攝影師在網路社群發文佯稱可免費拍照，兩人約拍後，攝影師僅提供幾張照片，稱漂亮的照片需要付費，或與發生親密行為相抵，該名學生因而被誘騙拍攝得逞。
雲林地檢署檢察官彭彥儒獲報，有未成年國中生疑似遭Cosplay攝影師性侵及拍攝性影像，掌握29歲吳姓攝影師涉有重嫌，至吳嫌位於台南市住處執行搜索，並扣得電腦硬碟、記憶卡數顆。
檢警以科技還原扣案硬碟，總計9TB的硬碟內竟有吳嫌與其他不同女子發生性行為的性影像，數量逾1700多筆，犯案時間多年，經人臉辨識、比對後，發現有部分女子為未成年少女，今年5月6日將吳嫌拘提到案，訊問後，認為其涉有刑法加重強制性交、對於未滿14歲之男女為性交、對於14歲以上未滿16歲之男女為性交、兒童及少年性剝削等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施之虞，5月7日向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。
地檢署表示，本案就吳嫌扣案的硬碟現已比對部分未成年少女的真實身分，積極偵辦中，但扣案硬碟內仍有大量疑似未成年性影像難以辨識，檢警持續辨識中，呼籲如有遭台南市吳姓Cosplay攝影師拍攝性影像或性侵的被害人，請向雲林地檢署或雲林縣警察局斗六分局報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言