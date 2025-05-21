惡劣攝影師誘騙未成年少女性侵拍攝 猶如創意私房案翻版

雲林縣有未成年國中女生去年底遭某攝影約拍進而誘騙性侵並拍攝，家長報案後，發現該名攝影師仍持續上網約拍，在網路發文呼籲大家慎防，竟有多人留言曾經受害，猶如創意私房案翻版，縣議員王又民今在議會質詢校方第一時間未校安通報，縣長張麗善認有疏失，會立即進行檢討改善，避免憾事再度發生。

王又民在議會質詢時表示，該名受害國中女學生去年底在網路社群看到有攝影師發文可免費拍照，兩人約拍後，該名男子僅提供幾張照片，稱漂亮的照片需要付費，或與發生親密行為相抵，該名學生因而被誘騙拍攝得逞。

家長得知後立即報案，警方、縣府社會處第一時間介入，家長發現加害者直到今年4月還以同樣方式在網路上誘騙少女，持續在社群發文示警，王又民接獲陳情，19日詢問教育處，教育處竟才得知此事，質疑事發已半年，學校未進行校安通報，明顯出現重大疏漏。

雲林縣警局長李建民表示，警方獲報後，已前往嫌犯的攝影棚查扣攝影器材，及多達9TB的拍攝檔案，進行數位鑑定，該案去年已移送雲林地檢署法辦，檢方在5月7日聲押嫌犯獲准。

受害女學生家長表示，該男宣稱他有一些影片且有販售，藝人黃子佼持有影片非常可惡，但加害者更惡劣，誘騙少女與自己拍攝親密過程並販售，事發至今，詢問警方辦案進度卻總被告知偵查不公開，警方還說這類案件通常要拖一至兩年，這些答案令女兒痛苦，至今仍在家休養，希望不要再有人像孩子一樣被騙。

縣府教育處長邱孝文說，學生遭校外人士侵害，雖非屬校園內性平事件，但仍屬校安事件一環，學校應依規定通報，會與各級學校溝通，預防憾事再發生。

張麗善表示，該起案件社會處、警察局，都有即刻協助進行輔導以及安置，針對學校沒有即時通報，會立即檢討改善，對於學生身心受害，她感到非常遺憾且抱歉。