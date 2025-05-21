快訊

LINE免費貼圖9款！女神李珠珢陪你180天 人魚漢頓終身免費用

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新竹縣警官疑涉性侵多位堂妹案曝光 警局表態配合調查

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

一名47歲吳小姐向民進黨立委范雲陳情，自己在5至12歲期間長年遭到年齡相差10歲、現職新竹警察局警官的吳姓堂哥性侵及猥褻，且受害者不只一人，范雲今天開記者會。對此，縣市警察局回應，本局亦將配合司法調查釐清，若調查屬實，將從嚴議處，絕不寬貸。

47歲吳姓女子陳情，自5歲至12歲期間長年遭到年齡相差10歲、現職新竹縣市警察局警官的吳姓堂哥性侵及猥褻，且受害者還有堂姊A和堂姊B。她們歷經30多年後，鼓起勇氣尋求司法正義，卻發現已超過追訴權時效，無法讓堂哥受到應有的處置，仍能逍遙法外繼續當警察。

立委范雲與受害人今天上午舉行記者會，陪同兩位被害人出面控訴自身童年遭性侵之經歷，並與「兒少性侵追訴權時效」釋憲案律師、人本教育基金會、勵馨基金會、司改會共同呼籲修正刑法八十條，未成年性侵追訴期應自成年起算。

有關員警疑涉兒少性侵案件，新竹縣警察局回應，警察局堅定支持對兒少的保護，對於員警疑似涉犯兒少性侵案件，絕不庇縱護短，除依法啟動調查外，並呼籲相關當事人提起告訴，本局亦將配合司法調查釐清，若調查屬實，將從嚴議處，絕不寬貸。

立委范雲（右四）與受害當事人吳小姐（右五）、受害當事人堂姐Ａ（右三）上午一起舉行記者會，陪同被害人出面控訴自身童年遭性侵之經歷，並與「兒少性侵追訴權時效」釋憲案律師、人本教育基金會、勵馨基金會、司改會共同呼籲修正刑法八十條，未成年性侵追訴期應自成年起算。記者蘇健忠／攝影
立委范雲（右四）與受害當事人吳小姐（右五）、受害當事人堂姐Ａ（右三）上午一起舉行記者會，陪同被害人出面控訴自身童年遭性侵之經歷，並與「兒少性侵追訴權時效」釋憲案律師、人本教育基金會、勵馨基金會、司改會共同呼籲修正刑法八十條，未成年性侵追訴期應自成年起算。記者蘇健忠／攝影

警察 新竹

延伸閱讀

受害人呼籲修正刑法八十條 未成年性侵追訴期自成年起算

惡狼堂哥性侵3堂妹仍從警30多年 受害者：追訴期太短

葉丙成涉性平洩密案遭轟作秀 范雲等7綠委要求教育部調查

藍白拚修法讓核電延役 范雲批「四反」：人民該罷就罷

相關新聞

塔羅師性侵未成年繼女產子！妻身旁胸襲繼女辯稱摸錯人 獸行曝光

台灣發生淫男性侵繼女懷孕案件。台中1名塔羅師趁未成年繼女熟睡期間伸出狼爪，甚至令到受害人懷孕產子，事後更繼續同住。翌年塔羅師和妻子及繼女躺在同1張床上準備午睡，塔羅師伸手摸向繼女胸部，當場被母女質問「手在幹嘛？」，他即謊稱「摸錯了」，母女不再忍受決定報案。

影／新竹縣警官疑涉性侵多位堂妹案曝光 警局表態配合調查

一名47歲吳小姐向民進黨立委范雲陳情，自己在5至12歲期間長年遭到年齡相差10歲、現職新竹縣警察局警官的吳姓堂哥性侵及猥...

4名少女暈船假醫學系鮮肉 他騙上「性愛課」下場判9年

台中40多歲林姓男子專科畢業卻假冒醫學系18歲男大生，上網和4名少女聊天、交往，只要對方提出見面，他就要求得先去上要價1...

惡狼堂哥性侵3堂妹仍從警30多年 受害者：追訴期太短

民進黨立委范雲今陪數名遭堂哥性侵猥褻的被害人開記者會控訴經歷，並與「兒少性侵追訴權時效」釋憲案律師、民團，司改會共同呼籲...

前原能會主委謝曉星涉性騷、霸凌 他不服認定…提告結果曝

原子能委員會（現為核能安全委員會）前主任委員謝曉星稱女部屬「最美麗的風景」、「好像少女」，面試女秘書詢問星座、血型和婚育...

眼花走錯？羅東轉運站女廁遭闖入偷窺 涉案男急道歉

全台各地偷拍事件頻傳，宜蘭縣羅東轉運站也傳出一名中年男子闖入女廁，涉嫌從隔間下的縫隙偷窺一名女性如廁，他僅稱「走錯廁所」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。