影／新竹縣警官疑涉性侵多位堂妹案曝光 警局表態配合調查

一名47歲吳小姐向民進黨立委范雲陳情，自己在5至12歲期間長年遭到年齡相差10歲、現職新竹縣警察局警官的吳姓堂哥性侵及猥褻，且受害者不只一人，范雲今天開記者會。對此，縣市警察局回應，本局亦將配合司法調查釐清，若調查屬實，將從嚴議處，絕不寬貸。

47歲吳姓女子陳情，自5歲至12歲期間長年遭到年齡相差10歲、現職新竹縣市警察局警官的吳姓堂哥性侵及猥褻，且受害者還有堂姊A和堂姊B。她們歷經30多年後，鼓起勇氣尋求司法正義，卻發現已超過追訴權時效，無法讓堂哥受到應有的處置，仍能逍遙法外繼續當警察。

立委范雲與受害人今天上午舉行記者會，陪同兩位被害人出面控訴自身童年遭性侵之經歷，並與「兒少性侵追訴權時效」釋憲案律師、人本教育基金會、勵馨基金會、司改會共同呼籲修正刑法八十條，未成年性侵追訴期應自成年起算。