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4名少女暈船假醫學系鮮肉 他騙上「性愛課」下場判9年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中40多歲林姓男子專科畢業卻假冒醫學系18歲男大生，上網和4名少女聊天、交往，只要對方提出見面，他就要求得先去上要價1萬5000元的「性愛課程」，自己再ㄧ人分飾兩角扮演老師，藉此和少女性交、拍性愛影片；法院依兒童及少年性剝削防制條例等5罪一共判他9年，可上訴。

檢警調查，林男（46歲）2022年起用IG、LINE及臉書，自稱是就讀大學1年級的醫學系學生，化名向15歲國中少女攀談、線上交往，見對方要求見面就佯稱，要先到1名老師住處「學習男女間性愛之事」，他先幫預繳4堂課學費1萬5000元，上完課就能見面。

少女懵懂無知，依約赴指定地點「上課」，但林男卻一人分飾兩角，再假冒課堂老師指導少女與男友相處細節、感情觀，結束後持續關心進度、鼓勵繼續上課，並佯稱其男友要求拍性交影像，進而對少女脫衣、性交並錄影，以此詐得少女和他發生性行為的不法利益。

檢警還查出，林除繼續和少女往來，後續又在網路與14歲、15歲及16歲的3名少女交往，還對3人佯稱「情侶間想看私密部位影像是很正常的」，引誘其等自拍裸露、猥褻畫面傳給他。

直到其中1名少女將自己和「醫學系男大生」交往一事告訴學校輔導老師全案才曝光，警方獲報持搜票到林住處搜索，扣得手機發現相關猥褻影像，經檢方起訴。

台中地院審理時，林男均坦承不諱，與多名少女、家長證詞相符，並有對話紀錄、照片等可佐，審酌他為滿足私慾，嚴重侵害4名少女身心、人格發展，考量犯後坦承，已和其中2人和解賠償。

法院審理後依1個以詐術使少年被拍攝性影像罪判他7年6月，依4個引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪各判3年2月至3年10月，5罪應執行9年。

40多歲林姓男子假扮醫學系男大生，向4名少女網戀騙性愛照、發生性行為，遭判刑9年。示意圖／ingimage
40多歲林姓男子假扮醫學系男大生，向4名少女網戀騙性愛照、發生性行為，遭判刑9年。示意圖／ingimage

醫學 猥褻 性愛

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