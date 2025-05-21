前原能會主委謝曉星涉性騷、霸凌 他不服認定…提告結果曝

原子能委員會（現為核能安全委員會）前主任委員謝曉星稱女部屬「最美麗的風景」、「好像少女」，面試女秘書詢問星座、血型和婚育規劃，甚至職場霸凌，行政院提出性平事件專案調查報告認定構成性別歧視、性騷擾，謝不服報告提行政訴訟，台北高等行政法院裁定敗訴，可抗告。

謝曉星身為原能會最高主管，多次在公開場合斥責、貶抑部屬，情緒失控，造成同仁身心壓力及人格權受損；謝2016年入閣以來，進用秘書多達8位，多數是一定身高的女性擔任秘書，謝在面試時會詢問星座、血型及婚育規劃。

此外，謝曉星還要求某部門的女性同仁，在請假前必須當面跟他報告，至於男性同仁則傳訊息告知即可，又謝曾盯視、上下打量女部屬，甚至靠女部屬過近，並說「好像少女」、「最美麗的風景」等，造成女部屬感到噁心或反感。

謝曉星被媒體披露之後自請調查，行政院前院長蘇貞昌指示時任秘書長李孟諺召集組成性平事件專案調查小組調查，並提出調查報告，認定謝違反性別工作平等法性別歧視、敵意性工作環境性別騷擾。

謝得知報告結果後請辭，行政院也予以免職，並移送監察院調查，監委一致通過彈劾，移送懲戒法院審理。謝不服行政院的調查報告，提申復、訴願均被不受理，他再提行政訴訟，請求確認調查報告無效。

謝認為調查報告認定他構成性騷擾、職場霸凌，已經影響他公法上的權利，且他是前原能會主委，涉及性騷擾的申訴案件，應由上級機關組成申訴處理委員會調查才合法，認為調查報告是由不具調查權限的機關調查，程序上不合法。