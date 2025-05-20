眼花走錯？羅東轉運站女廁遭闖入偷窺 涉案男急道歉

全台各地偷拍事件頻傳，宜蘭縣羅東轉運站也傳出一名中年男子闖入女廁，涉嫌從隔間下的縫隙偷窺一名女性如廁，他僅稱「走錯廁所」。被害女性昨事後報案，警方已也掌握涉案男子身分，將傳喚到案，積極偵辦中。

一名女子在Threads發文指出，羅東轉運站的廁所隔間下方有空洞，她若遇到這種隔間就會怕，因此習慣看後面、看上面，「好死不死就遇到死變態。」

該女子還原當時狀況，發現有人雙手撐地且還不像女生的手，心裡覺得超怪，趕快上完出來等候；5分鐘後，一名男子走出女廁就說「抱歉、抱歉，走錯廁所」，還稱是為了撿東西。

發文者質疑，男廁、女廁明顯可分辨，還會走錯？也看該男子的手機沒什麼照片紀錄，但有A片，她提醒其他女性，「在外面上這種隔間的廁所要小心。」

羅東警分局今表示，昨天接獲1名女子報案，稱她在羅東轉運站如廁期間，發現遭鄰廁1名躲藏男子俯身偷窺，警方事後獲報比對相關影像，已確掌握嫌疑人身分，將積極查緝到案，並加強該處巡守、防制不法。