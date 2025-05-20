快訊

等不到媽媽…三峽車禍40歲婦接孩子下課 差5分鐘放學卻遇上死劫

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

聽新聞
0:00 / 0:00

國術館「喪魔仔」猥褻母女...謊稱可斬斷老公外遇下場判9年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

彰化市林姓男子開國術館自稱會通靈，有「喪魔仔」很厲害的法術，趁30年女鄰居上門求助解決先生外遇問題，對女子及中度智能障礙女兒猥褻性侵，一審判5年6月徒刑，二審改依對心智缺陷之人猥褻、強制性交罪判處9年徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。

檢警調查，林（67歲）自稱會通靈、畫符咒，女子因先生外遇找上他問神祭改，林瞎扯先生引鬼入厝，2023年1月11日到女子彰化住處說她飲水機、床鋪都被下咒。

女子信以為真，帶著有中度智能障礙的女兒向林商討解決辦法時，林塑造自己有高強異能，是法術很厲害的「喪魔仔」，對母女表示可以幫他們放鬆酸痛、會使用按摩術，前後對2人亂摸胸部、下體猥褻。

隔沒幾天，林表示要幫女子斬斷先生外遇，卻以城隍廟比較陰為由要媽媽先回家，表示和女兒獨自前往即可，會合後林卻將女兒載去汽車旅館開房間，又以幫復健為由脫她衣服指侵，對方反抗時林還恐嚇「要乖乖的，不然就性侵妳，讓妳嫁不出去」、「我的符咒很厲害。」

一審時，林否認猥褻、性侵，母女則證稱，因林自稱有學「喪魔仔」是一種很厲害的法術，按摩時被他摸胸、胯下，會怕不敢反抗。女兒也說，被林帶去汽車旅館指侵，因林從事道教類似乩童，一直恐嚇他符咒很厲害，要讓她嫁不出去。

一審認為，林男利用女子想解決丈夫外遇脆弱心理，手段卑劣，女子也說女兒遇害後都要穿紙尿褲無法工作，女兒直言「遭林毀掉一生」，依2個強制猥褻、1個強制性交罪判5年6月徒刑。

二審審理期間，林仍否認辯稱不清楚女兒有智能障礙，也沒猥褻、指侵，法院比對母女證詞，發現前後一致、具體描述，另監視器、入住資料等，均可證明林有帶女兒去汽車旅館。

二審認為，林和母女是30年鄰居，顯可察覺對方女兒智力較不足，撤銷改依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪、強制性交罪論處，一共判林9年徒刑。案經上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

猥褻 外遇

延伸閱讀

科技男被控外遇求償700萬 法庭揭：妻是他國中師奪童貞

不孕科醫師被控診間猥褻遭起訴 涉利用權勢舔耳摸臀女助理

猥褻受害童竟要做15次案情陳述 監委要查誰疏失

藝人NONO遭控性侵、猥褻等7罪 士林地院13日宣判...罪行一次看

相關新聞

國術館「喪魔仔」猥褻母女...謊稱可斬斷老公外遇下場判9年定讞

彰化市林姓男子開國術館自稱會通靈，有「喪魔仔」很厲害的法術，趁30年女鄰居上門求助解決先生外遇問題，對女子及中度智能障礙...

花蓮女教師宿舍遇害 凶嫌從氣窗侵入

花蓮蔡姓女教師命案偵破，26歲劉姓瘖啞男子承認殺人，也對女師有「不禮貌行為」，但否認性侵，法院裁定羈押禁見，檢警昨相驗釐...

西屯幼兒園爆女童遭男師性侵 警：報檢指揮釐清中

台中市西屯區一所幼兒園16日傳出一名男性才藝體能教師，疑對4歲女童伸出狼爪，家長已在17日向警方報案，第六警分局表示，此...

高雄色翁伸狼爪！專挑落單女童下手 案發一年半竟「仍無監視器」

高雄市長陳其邁上任後完成62座特色公園，常吸引滿滿人潮，議員許采蓁發現，小港森林公園前年發生老翁對10歲落單女童伸狼爪，...

至少26少女受騙！惡狼持逾2千張不雅照 遭求處22年重刑

桃園日前有少女向警方報案，稱私密影像在網路上遭外流，追查發現一名22歲李姓男子涉重嫌，檢警發現李男誆騙少女看過其性影像，...

瘖啞男勒斃女師還做「不禮貌行為」 花蓮法院裁定羈押禁見

花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，警方逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子。劉承認殺人，也對女師有「不禮貌行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。