國術館「喪魔仔」猥褻母女...謊稱可斬斷老公外遇下場判9年定讞
彰化市林姓男子開國術館自稱會通靈，有「喪魔仔」很厲害的法術，趁30年女鄰居上門求助解決先生外遇問題，對女子及中度智能障礙女兒猥褻性侵，一審判5年6月徒刑，二審改依對心智缺陷之人猥褻、強制性交罪判處9年徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。
檢警調查，林（67歲）自稱會通靈、畫符咒，女子因先生外遇找上他問神祭改，林瞎扯先生引鬼入厝，2023年1月11日到女子彰化住處說她飲水機、床鋪都被下咒。
女子信以為真，帶著有中度智能障礙的女兒向林商討解決辦法時，林塑造自己有高強異能，是法術很厲害的「喪魔仔」，對母女表示可以幫他們放鬆酸痛、會使用按摩術，前後對2人亂摸胸部、下體猥褻。
隔沒幾天，林表示要幫女子斬斷先生外遇，卻以城隍廟比較陰為由要媽媽先回家，表示和女兒獨自前往即可，會合後林卻將女兒載去汽車旅館開房間，又以幫復健為由脫她衣服指侵，對方反抗時林還恐嚇「要乖乖的，不然就性侵妳，讓妳嫁不出去」、「我的符咒很厲害。」
一審時，林否認猥褻、性侵，母女則證稱，因林自稱有學「喪魔仔」是一種很厲害的法術，按摩時被他摸胸、胯下，會怕不敢反抗。女兒也說，被林帶去汽車旅館指侵，因林從事道教類似乩童，一直恐嚇他符咒很厲害，要讓她嫁不出去。
一審認為，林男利用女子想解決丈夫外遇脆弱心理，手段卑劣，女子也說女兒遇害後都要穿紙尿褲無法工作，女兒直言「遭林毀掉一生」，依2個強制猥褻、1個強制性交罪判5年6月徒刑。
二審審理期間，林仍否認辯稱不清楚女兒有智能障礙，也沒猥褻、指侵，法院比對母女證詞，發現前後一致、具體描述，另監視器、入住資料等，均可證明林有帶女兒去汽車旅館。
二審認為，林和母女是30年鄰居，顯可察覺對方女兒智力較不足，撤銷改依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪、強制性交罪論處，一共判林9年徒刑。案經上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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