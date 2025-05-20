花蓮女教師宿舍遇害 凶嫌從氣窗侵入

花蓮縣某國中蔡姓女老師遭殺害，學校校長受訪表示，蔡老師教學認真，對於教育十分有熱忱。圖／聯合報系資料照片

花蓮蔡姓女教師命案偵破，26歲劉姓瘖啞男子承認殺人，也對女師有「不禮貌行為」，但否認性侵，法院裁定羈押禁見，檢警昨相驗釐清真相。家屬不願表示意見，檢方表示，死因報告要1個月後才出爐，據了解，主要死因為頸部窒息。

案發宿舍是召會提供單身教友使用，平時有4人居住，出入口有鐵捲門，晚間會放下上鎖，大部分窗戶裝有鐵窗，後方廚房氣窗沒上鎖，成了劉男侵入口。

死者任教的該國中校長昨受訪表示，29歲蔡老師教學認真，對教育有熱忱，雖然是國文老師，但外語能力也強，對於失去一名優秀老師，師生相當不捨。昨已安排全校所有輔導同仁入班輔導，針對女老師接觸較頻繁的學生會安排個別輔導。

校長說，蔡老師單身，是某國立大學中文系畢業，有一年的代課經驗，後來成為正式老師，對教育有熱情，外語能力也出色。之前沒有遇過凶嫌，校方尊重老師私人生活，不會特別聊到，同事聚在一起，話題通常是討論設計課程，或如何帶學生。