西屯幼兒園爆女童遭男師性侵 警：報檢指揮釐清中

台中市西屯區一所幼兒園16日傳出一名男性才藝體能教師，疑對4歲女童伸出狼爪，家長已在17日向警方報案，第六警分局表示，此案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦中。據查，此案是有網友在網路平台反映才揭露此事，女童父親疑為外籍人士，相關案情正在釐清中。

被指控的幼兒園今天聲明，有關網路上貼文指出本園有老師涉入不當行為之事件，已在第一時間主動完成校安通報主管機關與啟動內部調查機制，全力配合檢警司法調查，秉持「偵查不公開」與保護當事人隱私之原則，依法不便對外說明案情相關事宜，呼籲媒體朋友勿做臆測性報導

園方強調，本園一向嚴格執行教職員選任、師德培訓及幼兒保護措施，將幼童安全視為最高原則。若司法調查證實有人員違法，本園絕不護短，並負起應負責任絕不逃避。