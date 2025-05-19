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西屯幼兒園爆女童遭男師性侵 警：報檢指揮釐清中
台中市西屯區一所幼兒園16日傳出一名男性才藝體能教師，疑對4歲女童伸出狼爪，家長已在17日向警方報案，第六警分局表示，此案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦中。據查，此案是有網友在網路平台反映才揭露此事，女童父親疑為外籍人士，相關案情正在釐清中。
被指控的幼兒園今天聲明，有關網路上貼文指出本園有老師涉入不當行為之事件，已在第一時間主動完成校安通報主管機關與啟動內部調查機制，全力配合檢警司法調查，秉持「偵查不公開」與保護當事人隱私之原則，依法不便對外說明案情相關事宜，呼籲媒體朋友勿做臆測性報導
園方強調，本園一向嚴格執行教職員選任、師德培訓及幼兒保護措施，將幼童安全視為最高原則。若司法調查證實有人員違法，本園絕不護短，並負起應負責任絕不逃避。
園方表示，對於此事件造成家長的疑慮與不安，深表遺憾與關心，感謝媒體朋友關心，也請媒體朋友在真相未明之時給，於司法調查時間，以理性態度看待事件，基於無罪推定原則，在法院有結果之前，懇請諸位勿先入為主，為任何之推測，避免傳播不實資訊造成幼兒及園所傷害，好讓事實真相早日水落石出，再次感謝媒體朋友的關心與諒解。
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