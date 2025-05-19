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高雄色翁伸狼爪！專挑落單女童下手 案發一年半竟「仍無監視器」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市長陳其邁上任後完成62座特色公園，常吸引滿滿人潮，議員許采蓁發現，小港森林公園前年發生老翁對10歲落單女童伸狼爪，至今未裝監視器，另中央公園面積大、人潮多，遊戲場也沒有監視器；公園處負責設施，不會優先投入經費，警方也只針對馬路交通安全設監視器，應全面檢討，保障孩童遊憩安全。

市長陳其邁表示，會請工務局公園處與警察局協調，在大型公園研擬增設監視器。

2023年9月，1名女童放學後跟外祖父到小港森林公園戲沙區玩耍，外祖父一度離開去其他區域散步，1名男子看見女童落單意圖不軌，所幸女童外祖父即時返回，嚇跑色狼

議員許采蓁總質詢指出，上述的社會案件中，嫌犯隔天重返現場，再度找尋落單女童下手，小港森林公園腹地廣大，有好幾個出入口，但兒童遊樂區未設監視器，女童遭猥褻事件發生後，警方靠公園周遭路口監視器查出犯案男子，事發至今一年半，小港森林公園依然沒有監視器。

除小港森林公園外，許采蓁也發現，近年許多大型活動都在中央公園舉辦，人潮更多，經她調查，兒童遊樂場、步道等地都沒有監視器，嫌犯若犯案後換裝步行離開，完全無法追查。

許采蓁說，高雄文化中心設置監視器後成功改善治安，北市公園增設監視器後，大幅降低毒品及詐欺案；中小型公園出入口有限，大型公園則不同，應該要將監視器及治安列為規畫項目，另針對已經落成的大型公園也要進行盤點，設法編經費裝監視器。

市長陳其邁回應，高雄市現有八處公園裝監視器，會請公園處與警察局協調，針對大型公園增加監視器數量，另外鄰里小公園周遭路口若有監視器，轉動角度可以照到公園，會請警察局調整。

小港森林公園戲沙區曾發生女童遭色狼猥褻案，議員許采蓁追查發現，兒童遊憩區欠缺監視器，無法保障孩童安全。圖／許采蓁服務處提供
小港森林公園戲沙區曾發生女童遭色狼猥褻案，議員許采蓁追查發現，兒童遊憩區欠缺監視器，無法保障孩童安全。圖／許采蓁服務處提供
中央公園面積大、出入口多，兒童遊戲場沒有裝監視器。圖／許采蓁服務處提供
中央公園面積大、出入口多，兒童遊戲場沒有裝監視器。圖／許采蓁服務處提供
議員許采蓁發現，許多大型公園的兒童遊戲區沒有裝監視器，要求市府全面盤查改善。記者徐白櫻／翻攝
議員許采蓁發現，許多大型公園的兒童遊戲區沒有裝監視器，要求市府全面盤查改善。記者徐白櫻／翻攝
中央公園位於五福路與中山路口，總面積約12.7公頃，僅紅色圈線區域有裝監視器，兒童遊戲場沒有裝。圖／許采蓁服務處提供
中央公園位於五福路與中山路口，總面積約12.7公頃，僅紅色圈線區域有裝監視器，兒童遊戲場沒有裝。圖／許采蓁服務處提供

陳其邁 議員 許采蓁 色狼 監視器 猥褻 女童

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