快訊

三聯董座徐少東吸金22億潛逃 傳訊兒「司法不公」曝人在這國家

精算罷免／數據推估藍委3到9人過門檻 最危險是她

13萬人籲法務部加重虐童刑責！原不予採納 鄭銘謙改口：研議中

瘖啞男勒斃女師還做「不禮貌行為」 花蓮法院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，警方逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子。劉承認殺人，也對女師有「不禮貌行為」，但否認性侵，警方偵詢後被依殺人罪嫌移送，花蓮地檢署深夜聲請羈押，法院今天11時裁定羈押禁見。

劉男經常到鄉召會走動，向蔡女告白被拒絕後，仍用文字性騷擾，蔡女不堪其擾封鎖拒絕聯繫，劉男疑因此不滿，16日從後門翻越鐵門，從廚房窗戶闖入鄉召會宿舍犯案。後來不但洗衣服、刪簡訊內容企圖滅證，還逃亡到海邊畏罪輕生失敗遭捕。

地檢署指出，劉男經檢察官訊問後，因認涉犯刑法第271條第1項殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡及湮滅證據之虞，且所涉為最輕本刑5年以上重罪，有羈押原因及必要，因此向花蓮地方法院聲請羈押禁見，法院裁定羈押禁見。

由於蔡女被發現時衣衫不整，警方懷疑遭到性侵，劉嫌坦承失手殺人，但否認性侵，僅承認有「不禮貌行為」。檢警今天相驗，後續將進一步檢驗釐清真相。

花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，警方逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子，警方偵訊後被依殺人罪嫌移送，花蓮地檢署深夜聲請羈押，法院今天11時裁定羈押禁見。本報資料照片
花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，警方逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子，警方偵訊後被依殺人罪嫌移送，花蓮地檢署深夜聲請羈押，法院今天11時裁定羈押禁見。本報資料照片

花蓮 殺人 教師 性騷擾 性侵

延伸閱讀

台鐵北迴線雙向中斷 台北至花蓮對號車全天開放站票

氣窗沒鎖…花蓮女師命案瘖啞男疑從廚房入侵 凶狠奪師生命

檢方認定殺女師瘖啞男逃亡滅證 向法院聲請羈押禁見

狠奪花蓮女師命 瘖啞男深夜遭檢方聲押

相關新聞

獨／「台南陳進興」連續持凶器性侵 法院判14年：10歲到80歲都不放過

台南市陳姓男子過去已犯下至少8起持凶器隨機脅迫傷害10歲至18歲未成年女性及幼女，強制性交並予拘禁，手段殘忍且無人性；去...

瘖啞男勒斃女師還做「不禮貌行為」 花蓮法院裁定羈押禁見

花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，警方逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子。劉承認殺人，也對女師有「不禮貌行...

台南陳進興曾接受強制治療卻再犯 學者：應盤點性侵犯

自1979年起已犯下8次持凶器性侵少女的陳姓男子曾接受強制治療，2021年出監後，由台南市衛生局執行社區處遇，但去年8月...

台南陳進興造成鄉里人心惶惶 婦幼隊：請孩子結伴而行

陳姓男子過去至少犯下8起持凶器隨機脅迫傷害10歲至18歲未成年女性及幼女，這次再犯持菜刀性侵女鄰居，一審判刑14年，他不...

台南陳進興9次持凶器性侵 律師：對被告人權的保障太徹底

陳姓男子自1979年起至少犯下8起持凶器隨機脅迫傷害10歲至18歲未成年女性及幼女，去年再犯持菜刀性侵女鄰居，一審判刑1...

台南陳進興連續持凶器控制少女性侵 45年來至少犯8案

台南市陳姓男子自1979年起已犯下至少8起持凶器隨機脅迫傷害10歲至18歲未成年女性及幼女，強制性交並予拘禁，手段殘忍且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。