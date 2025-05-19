瘖啞男勒斃女師還做「不禮貌行為」 花蓮法院裁定羈押禁見

花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，警方逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子。劉承認殺人，也對女師有「不禮貌行為」，但否認性侵，警方偵詢後被依殺人罪嫌移送，花蓮地檢署深夜聲請羈押，法院今天11時裁定羈押禁見。

劉男經常到鄉召會走動，向蔡女告白被拒絕後，仍用文字性騷擾，蔡女不堪其擾封鎖拒絕聯繫，劉男疑因此不滿，16日從後門翻越鐵門，從廚房窗戶闖入鄉召會宿舍犯案。後來不但洗衣服、刪簡訊內容企圖滅證，還逃亡到海邊畏罪輕生失敗遭捕。

地檢署指出，劉男經檢察官訊問後，因認涉犯刑法第271條第1項殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡及湮滅證據之虞，且所涉為最輕本刑5年以上重罪，有羈押原因及必要，因此向花蓮地方法院聲請羈押禁見，法院裁定羈押禁見。