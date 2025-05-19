台南陳進興曾接受強制治療卻再犯 學者：應盤點性侵犯

自1979年起已犯下8次持凶器性侵少女的陳姓男子曾接受強制治療，2021年出監後，由台南市衛生局執行社區處遇，但去年8月再犯強制性交，衛生局去年9月決議陳需再次強制治療一年；陳竟聲稱沒有必要，台南高分院認定陳存有再犯風險，裁定准許執行強制治療。

中正大學犯罪防治研究所教授鄭瑞隆認為，衛生局早該評估出陳有再犯高風險，送強制治療與社區隔絕，卻等民眾遇害才亡羊補牢，應該檢討。銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎說，藉由本案，全國縣市政府應該盤點已經放出來的性侵犯加害人，避免再有類似的高風險再犯漏網之魚。

判決書指出，陳姓男子因妨害性自主罪等案件遭判刑19年，並於執行刑期前令入相當處所施以治療；他自2006年2月10日起至2009年2月9日止曾接受強制治療，接續執行刑期，2021年10月24日出監。

陳出監後由台南市衛生局執行社區處遇，交由專業人員施以輔導監督，在社會環境中協助悔改向上，重新融入社會生活；但去年8月陳再犯強制性交案件，衛生局去年9月召開性侵害加害人評估小組會議，決議陳需再次施以強制治療一年。

依據社區處遇成效評估報告，陳姓男子有時會遭兄姊叨念勿再犯錯，未被信任而與家人關係疏離，鄰里亦對他存有防備心與偏見；陳身體狀況不佳，受限於體能與交通工具而難以應徵工作等，加上有飲酒習慣，尚存高度暴力危險及再犯可能性。

衛生局評估小組會議也指出，陳多次涉嫌再犯妨害性自主案件，成為社區隱憂，對於婦幼安全有高度危害等為由，評估認有再犯風險。

台南高分院表示，陳姓男子在服刑期間，2018年10月3日經法務部Static-99量表評估為8分，屬高度再犯風險，5年再犯率為39%，10年再犯率為45%，於刑中接受身心治療及輔導教育後，出監前經評估其再犯危險未顯著降低，認施有身心治療、輔導教育必要。

陳期滿出監後，由衛生局委派心理師至陳的住處或區公所會議室執行，自2021年11月5日起執行初階個別課程，2022年3月25日起安排進階個別課程，截至2024年8月間，處遇期程共計27個月；結果去年8月，陳依然再犯加重強制性交罪。

高分院認定，陳姓男子目前未就業，且有飲酒習慣，存有再犯風險，而持續列管、處遇期程已達27個月，遲未能經評估認無繼續執行必要，足見其歷經長時間不間斷身心治療及輔導教育，仍無法獲得改善結果。

高分院審酌，考量陳姓男子酒癮疑慮、缺乏強力人際支援系統，無正常獨立謀生能力等各情，難以期待他有做出改變的內在決心或外在契機，檢察官聲請強制治療一年為有理由，應予准許。

鄭瑞隆指出，依本案陳姓男子有飲酒疑慮、與親友及鄰居難以建立友善關係、無法獨立營生，台南市衛生局在先前的例行評估中，早就該向地檢署提報陳的再犯風險很高，讓法院裁准刑後強制治療；陳若早點與社區隔絕，民眾就不會再次被害。

鄭瑞隆也抨擊現在的保護管束制度很奇怪，可以假釋出監的受刑人，多半是表現良好、洗心革面，這些人要被實施科技設備監控；但惡行重大、無法假釋的受刑人，服刑期滿出獄後，卻沒有觀護人追蹤監督，導致他們一犯再犯。

鄭瑞隆舉例，美國有一半的州，性侵害加害人要接受終生保護管束，等於永遠要戴上電子腳鐐，以衛星定位行蹤；台灣未實施監控的性侵害加害人，卻是去哪裡都不見得能找到。

鄭認為，以陳姓男子案例，就應該早點評估出來，強制住院，而不是讓他在社區趴趴走；這次送法院的評估報告指他尚存高度暴力危險及再犯可能性，宛如「事後諸葛」，台南市衛生局應該要全面檢討評估轄內類似性侵害加害人，避免再有民眾遇害憾事發生。

王伯頎表示，他不得不質疑，類似的刑後社區處遇工作，到底有沒有落實？多久做一次？有沒有確實評估。如果所謂的處遇，就是安排一位公衛護士，每次與陳姓男子見面時，詢問「最近怎麼樣、有沒有問題」，陳回覆「沒事、沒有」，然後就走了，這樣恐怕根本沒有發現問題，更不可能解決問題。

王說明，所謂的「問題」，就是陳姓男子究竟是個犯人、還是病人？陳假如是沒有病識感的病人，刑罰對他其實沒有作用，這時就有賴醫療體系進行鑑定、評估，找出問題所在，才能徹底根治；當然陳也可能為了通過評估，對治療人員虛應故事、表現好的一面。

王伯頎指出，陳的犯行重大，很像當年逃亡期間犯下15件強暴案的白曉燕綁架案主嫌陳進興；其手法殘暴，令人髮指，也同樣大小通吃。許多受到侵害的女性因身心重創，又擔心名譽和出面造成的二度傷害，不敢報案提告，本案極可能有類似情況。