台南陳進興造成鄉里人心惶惶 婦幼隊：請孩子結伴而行

陳姓男子過去至少犯下8起持凶器隨機脅迫傷害10歲至18歲未成年女性及幼女，這次再犯持菜刀性侵女鄰居，一審判刑14年，他不服上訴，台南高分院駁回；台南市婦幼警察隊警務員潘品如指出，孩子務必結伴成行，不要落單，避免走在偏僻之處，若有危險應立即撥打110。

判決指出，陳自1979年起即不斷以駕駛贓車、持水果刀、西瓜刀、鐮刀、菜刀及鐵棍等凶器，8次犯下強制性交並予拘禁，手段殘忍且無人性；這次再犯本案，被害人希望陳能判處死刑，轄區里長提出陳情暨聯署書，表明被告多次犯行，危害鄉里，已造成鄉民惶惶不安。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出，陳的犯行重大，很像當年逃亡期間犯下15件強暴案的白曉燕綁架案主嫌陳進興；其手法殘暴，令人髮指，也同樣大小通吃。許多受到侵害的女性因身心重創，又擔心名譽和出面造成的二度傷害，不敢報案提告，本案極可能有類似情況。

陳過去下手的對象包括10歲、11歲、13歲、14歲、16歲、17歲，台南市警局「婦幼人身安全」專業講師潘品如提醒，預防性侵犯罪，主要應提高警覺，注意周遭人事物，千萬不要當低頭族，要走在光線明亮、有店家的地方。

她提醒，孩子務必結伴成行，不要落單，因歹徒通常「柿子挑軟的吃」，多半是找獨身女子下手；國高中學生以及社區民眾可向婦幼警察隊或轄區分局申請防身術教學，當遇到熊抱、隨機犯案、甚至是持凶器的歹徒，或是手被抓住，也有概念知道怎麼應對，爭取逃脫機會。

陳姓男子曾偽裝成13歲少女的父親友人，要求少女開門，並持菜刀性侵得逞，控制行動16小時；潘品如呼籲，父母平時要教育孩子居家安全觀念，有人按鈴都不要輕易開門，要打電話給父母確認，或在門後大喊「爸，有人找你啦」，看對方是否逃跑。

家長要提醒孩子確實鎖上門鎖，同時還可以跟孩子演練各種「陌生人按鈴、敲門怎麼辦」的情境，讓孩子不會害怕；更要教育孩子遇到危險時就打110的習慣，要能很快說出「我在哪裡」、「遇到什麼危險」。

如果不能打電話，可以下載警政署「警政服務」APP，用視訊報案，比手畫腳，警察就能迅速受理、找到人；另外，潘品如指出，學生要告訴家人返家時間，家人要有警覺意識，若超過時間沒有回家，要立即聯絡尋找。