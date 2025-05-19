台南陳進興9次持凶器性侵 律師：對被告人權的保障太徹底

陳姓男子自1979年起至少犯下8起持凶器隨機脅迫傷害10歲至18歲未成年女性及幼女，去年再犯持菜刀性侵女鄰居，一審判刑14年，他不服上訴，台南高分院駁回；律師絲漢德指出，陳姓男子顯然再犯可行性極高，本案是否出監後監控或治療強度不足，法務部等單位應該要檢討相關機制。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出，陳的犯行重大，很像當年逃亡期間犯下15件強暴案的白曉燕綁架案主嫌陳進興；其手法殘暴，令人髮指，也同樣大小通吃。許多受到侵害的女性因身心重創，又擔心名譽和出面造成的二度傷害，不敢報案提告，本案極可能有類似情況。

資深檢察官表示，國外有所謂「行為人刑法」，主要根據行為人的人格、評價，而非是具體行為，來作為量刑依據；但我國是罪刑法定主義，行為人犯了什麼罪，則依法判刑。像陳姓男子如果治療也沒用，建議「關到死」，讓他老到沒有能力犯罪，二審應該再加重判刑。

曾任新北、台北地檢署主任檢察官的律師絲漢德指出，性侵犯出監後再犯，有可能是社區處遇執行出現問題或不足；若陳姓男子仍在假釋期間，可命其在監控時段內，未經許可不得外出或實施科技設備監控，防止再犯。這次再發生遺憾，政府應擴大矯正措施完整性。

曾任新北、台北地檢署檢察官的律師朱玓指出，之前美國籍男子曾犯下對未成年性猥褻罪，我國大動作將他強制驅逐出境，結果自己國人無論犯下多嚴重的性侵害犯行，根本沒有方法預防，原因就是我國對於被告人權的保障非常徹底。

朱玓表示，美國會不停地公布性侵害罪犯的姓名與所在地，甚至也有化學去勢的作法，我國應該參考；只是有人認為，被去勢的嫌犯也可能持工具替代、宣洩，相關討論均不了了之。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵說明，強制治療旨在使具高再犯危險性犯罪者，經由強制治療程序而降低其再犯危險，以保護社會大眾安全，並協助受治療者復歸社會，本質上為一種由專業人員主導實施的治療程序，不是對受治療者刑事處罰。

他指出，經鑑定、評估程序認有再犯性犯罪危險者，得再實施強制治療，執行期間為5年以下，第1次延長期間為3年以下，第2次以後每次延長期間為1年以下；次數沒有限制，只要鑑定評估後有再犯之虞，就可持續聲請實施。

黃睦涵認為，所謂再犯可能性，是一種很主觀的判斷，加上從矯正、治療機關立場，往往是以寬恕、原諒的角度，希望給受刑人改過自新的機會，因此即使是專業人士，也可能會出現誤判。如本案的陳姓男子，就應該一直接受強制治療。