台南陳進興連續持凶器控制少女性侵 45年來至少犯8案

台南市陳姓男子自1979年起已犯下至少8起持凶器隨機脅迫傷害10歲至18歲未成年女性及幼女，強制性交並予拘禁，手段殘忍且無人性；去年陳再持菜刀性侵女鄰居，台南地院依加重強制性交罪判刑14年。陳不服主張判刑過重，提出上訴，台南高分院駁回。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出，陳的犯行重大，很像當年逃亡期間犯下15件強暴案的白曉燕綁架案主嫌陳進興；其手法殘暴，令人髮指，也同樣大小通吃。許多受到侵害的女性因身心重創，又擔心名譽和出面造成的二度傷害，不敢報案提告，本案極可能有類似情況。

高分院依據台南地院判決書整理，指出陳在1979年間犯強制性交案件，判刑7年確定，1984年11月4日縮刑期滿假釋，1986年10月7日執行完畢，至於1979年的犯案案情，因時間過久，法院無法調到判決書，無法敘明案情。

陳出獄後，在1989年9月5日下午1時許，持預藏水果刀脅迫10歲被害人，迫其前往甘蔗園，對其強制猥褻、強制性交未遂，致女童成傷。1989年9月8日上午7時許，再持預藏鐵棍，揚言殺害16歲被害人，脅迫被害人下車，迫其前往草叢內。

陳對被害人強制猥褻後，脫下被害人內褲，欲對被害人強制性交時，因被害人大喊救命及有人路過，以塑膠帶將被害人綑綁於樹枝；因被告前去追回遭人騎走機車，被害人趁隙掙脫逃離而性侵未遂。

1989年11月29日上午12時30分許，陳再持預藏美工刀1把，抵住17歲被害人胸部，脅迫被害人同行至甘蔗園內，對被害人強制性交得逞後，再將被害人載至親戚住處，再次強制性交得逞。陳三次犯行，法院以連續強制性交判刑7年確定。

陳出獄後，1996年3月10日下午6時許，駕駛竊得機車，故意將13歲被害人人車撞倒，持預藏西瓜刀抵住少女脖子，迫其至草寮內對其強制性交得逞；再於同日下午11時20分許，帶少女至某廟內，對被害人強制性交得逞；法院再次判刑8年9月。

結果陳在2001年10月17日就假釋付保護管束，2003年1月22日下午9時，陳和誘14歲被害人脫離家庭後，將被害人帶至友人住處灌醉，違反少女意願強制性交；23日下午7時，再帶少女至某鐵皮屋，脅迫被害人並強制性交。

陳將被害人私行拘禁於貨車車廂內數日，再以強暴脅迫方式，強制性交5次，迄至當年同月29日下午5時40分許，警方始將陳逮捕；這次陳獲交保，2003年8月12日下午5時許，駕駛贓車，持鐮刀再次剝奪11歲被害人行動自由至一間宮廟。

陳以鐮刀脅迫女童，強制性交得逞，警方至同年8月13日凌晨2時30分許，始在該廟救出被害人，女童至少被拘禁9小時20分；但陳仍未被收押，2003年8月18日上午10時許，陳至13歲被害人住處，佯稱欲找父親，趁少女開門應答之際，持預藏菜刀抵住被害人。

陳要求少女隨行，非法剝奪行動自由，載至一處新建空屋工地二樓，脅迫少女強制性交；隔天載她至友人住處，再次性侵少女，警方在同年8月19日凌晨3時5分許，始將陳逮捕並救出被害人，少女遭控制將近16小時，法院共將陳判刑19年確定。