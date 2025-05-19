獨／「台南陳進興」連續持凶器性侵 法院判14年：10歲到80歲都不放過

台南市陳姓男子過去已犯下至少8起持凶器隨機脅迫傷害10歲至18歲未成年女性及幼女，強制性交並予拘禁，手段殘忍且無人性；去年陳再持菜刀性侵女鄰居，法院痛斥10歲至80歲以上都是陳犯罪對象，造成鄉民惶惶不安，集體遞送陳情書，依加重強制性交罪判刑14年。

陳不服台南地方法院一審判決，向台南高分院提起上訴，高分院近日駁回上訴，認定原審所為刑之量定，尚屬妥適，無再予減輕之必要；陳上訴所指，均無可採，其上訴無理由，應予駁回。陳自今年1月收押迄今，目前人在看守所。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出，陳的犯行重大，很像當年逃亡期間犯下15件強暴案的白曉燕綁架案主嫌陳進興；其手法殘暴，令人髮指，也同樣大小通吃。許多受到侵害的女性因身心重創，又擔心名譽和出面造成的二度傷害，不敢報案提告，本案極可能有類似情況。

判決書指出，陳姓男子去年8月21日上午8時許，向台南市新市區一名80多歲女鄰居表示，他家收到該名女子信件，想要交付給她；女子信以為真，跟隨陳前往，陳隨即在住處門口拿出菜刀，脅迫女子進屋。

當時女子抵抗，陳持菜刀敲打女子頭部，女子抱住門口廊柱，不斷大喊「救命」，仍遭陳持菜刀敲打手部，並壓制在地脫下褲子，就在門口性侵得逞；陳再持菜刀強迫女子進屋，脫光她衣物，在地上拖行。

陳持菜刀控制女子行動，邊親吻女子邊再次性侵得逞，甚至持手機拍下性影像過程，隨後離去；之後里長發現女子未出現於應該出席的聚會，前往住處關心，才發現女子身心受創，將她送醫治療，並驗傷提告。

警方將陳逮捕，在其手機查扣女子性影像，警詢時，陳供稱當天要抱住女子，想發生性行為，女子有抱著柱子喊「救命」，是他脫女子褲子，用菜刀攻擊女子的目的就是要強暴她；至於拿手機，只是要嚇她。

檢方偵訊時，陳改口否認犯行，辯稱女子當天來找他，他出去詢問要做什麼，女子就跑去抱門前的柱子，剛好地上有菜刀，他就拿菜刀叫她出去，結果對方頭突然靠過來，不小心打到她的頭。

陳辯稱女子自己把褲子脫掉，要求發生性行為，也沒有拒絕拍照，會拍照是因為她的眼神很奇怪，想要保護自己；檢方認定陳前後供述不一，顯屬事後狡辯之詞，加上被害人衣物、身上都採驗出陳的DNA，認定事證明確，依加重強制性交罪提起公訴。

檢方指出，陳曾因攜帶兇器對於14歲以下少女犯強制性交罪嫌遭提起公訴，並經判刑19年確定入監執行完畢，歷經偵審程序及矯正教化，仍無法有效改善其所為，竟再為本案犯行，勘認自制能力不足，再犯風險高，顯有再為妨害性自主之虞。

檢方認為，陳姓男子說詞反覆、避重就輕，又自陳將菜刀丟棄，顯然已有滅證之事實，亦有逃亡風險；其犯行對社會治安影響重大，且造成社區居民極度恐慌，連署陳情，建請法院繼續羈押至判決確定後直接執行。

台南地院審酌，陳僅為滿足自己之性慾，自1979年間起，即不斷以駕駛贓車、持水果刀、西瓜刀、鐮刀、菜刀及鐵棍等凶器，非法剝奪行動自由等手段，脅迫傷害10歲至18歲未成年女性及幼女，強制性交並予拘禁，手段殘忍且無人性。

陳控制被害人有相當期間，均是因外力介入始放過被害人，對至少8位被害人亦即至少8個家庭，造成身體及心理永難磨滅之痛苦，且犯罪時間均是在假釋尚未執行完畢、甚至經查獲具保後未久，毫無悔過或同理被害人之心，反而一獲自由隨即恣意再犯。

法院認定，陳素行極端不佳，自10歲至80歲以上，無論是幼、長，均是犯罪對象；本次再犯攜帶凶器並使用肢體強制力傷害女子，在住處門口及住處內性侵，令被害人哭喊至聲嘶力竭，嚴重侵害身體及性自主法益，羞辱傷人甚矣。