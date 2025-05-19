氣窗沒鎖…花蓮女師命案瘖啞男疑從廚房入侵 凶狠奪師生命

花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，警方昨天在海邊防風林逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子。檢警初步調查，劉男因常進出召會熟悉周邊地形與房間格局，利用周末人較少的時候，從召會後方宿舍廚房潛入，闖進女師房內行凶，再從原路逃逸。

據了解，劉男過去經常到鄉召會走動，跟女性要求加LINE用打字溝通，因具有弱勢身分，蔡女秉持教友愛心和他加好友；但後來劉男告白被拒絕，仍不死心用文字性騷擾，蔡女不堪其擾封鎖拒絕聯繫；劉男疑因此不滿，16日從後門翻越鐵門，闖入召會宿舍犯案。

檢警初步研判，劉男熟悉宿舍住民動態，得知16日周五晚上其他室友返家，蔡女要在周六清晨返鄉，特別選在晚上偷偷從宿舍後方鐵門進去，看到廚房氣窗未加裝鐵窗鑽進去，再闖入蔡女房內，劉先打巴掌攻擊，還拿物品敲蔡女頭部，更以繩狀物狠心勒斃，事後從原路逃跑。