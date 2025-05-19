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氣窗沒鎖…花蓮女師命案瘖啞男疑從廚房入侵 凶狠奪師生命

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮某國中蔡姓女教師17日晚間被發現疑遭勒斃陳屍鄉召會宿舍，警方昨天在海邊防風林逮捕涉重嫌劉姓瘖啞男子。檢警初步調查，劉男因常進出召會熟悉周邊地形與房間格局，利用周末人較少的時候，從召會後方宿舍廚房潛入，闖進女師房內行凶，再從原路逃逸。

據了解，劉男過去經常到鄉召會走動，跟女性要求加LINE用打字溝通，因具有弱勢身分，蔡女秉持教友愛心和他加好友；但後來劉男告白被拒絕，仍不死心用文字性騷擾，蔡女不堪其擾封鎖拒絕聯繫；劉男疑因此不滿，16日從後門翻越鐵門，闖入召會宿舍犯案。

檢警初步研判，劉男熟悉宿舍住民動態，得知16日周五晚上其他室友返家，蔡女要在周六清晨返鄉，特別選在晚上偷偷從宿舍後方鐵門進去，看到廚房氣窗未加裝鐵窗鑽進去，再闖入蔡女房內，劉先打巴掌攻擊，還拿物品敲蔡女頭部，更以繩狀物狠心勒斃，事後從原路逃跑。

據悉，案發宿舍是召會提供單身教友使用，平時有4人居住，出入口都有鐵捲門，晚上會放下上鎖，大部分窗戶都裝有鐵窗，但後方廚房氣窗沒上鎖，變成劉男侵入口。

花蓮縣某國中蔡姓女老師疑似遭人勒斃，陳屍鄉召會後面宿舍，劉姓凶嫌疑似從宿舍後方闖入犯案。本報資料照片
花蓮縣某國中蔡姓女老師疑似遭人勒斃，陳屍鄉召會後面宿舍，劉姓凶嫌疑似從宿舍後方闖入犯案。本報資料照片

鐵窗 花蓮 教師 廚房 宿舍

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