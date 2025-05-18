交友軟體認識「開放女」 他視訊手淫遭竊錄恐嚇匯款

吳姓男子在交友軟體及Line帳號均使用女子姓名，他竊錄下新北市一名男子自慰影片後，威脅對方交付金錢，否則就要散布影片；被害人共交付20萬5千元及購買2萬元點數，愈想愈不甘心，報警處理。台南地院審理時，吳始終否認犯行，依恐嚇取財罪判刑8月，可上訴。

判決指出，台南市吳姓男子在交友軟體「探探」及Line帳號均使用吳姓女子姓名，新北市一名男子（阿成）在網路認識「吳女」後，雙方聊天多日，心生好感；「吳女」言詞開放，作風大膽，更相約視訊聊天，並表示想看阿成自慰，阿成信以為真，被竊錄下影片。

之後「吳女」揭露真面目，吳姓男子在2023年3月13日晚間6時許，傳送訊息要求阿成，若不依其指示匯款到銀行帳號及購買遊戲點數、交付點數序號，就要散布阿成自慰影片到網路；阿成心生畏懼，從當晚10時許到隔天凌晨2時許，總計5次匯款及3次購買遊戲點數交付。

阿成總計匯款20萬5千元、購買2萬元點數，之後吳姓男子才沒有繼續索討金錢；阿成越想越不甘心，向新北市警林口分局報案；檢警偵辦時，並未查獲阿成自慰影像，無法證明吳確實涉犯無故竊錄他人性影像罪嫌，因此僅依恐嚇取財罪提起公訴。

檢警偵訊、法院審理時，吳均矢口否認恐嚇取財犯行，辯稱會收到匯款，是對方跟他買龍蝦，他才提供帳戶讓對方付款；2023年3月13日下午3時許，他開車載20箱冷凍龍蝦去台中市五權交流道交貨，客戶開冷凍車來接貨，同事開另一輛車載6箱龍蝦到高雄交付。

吳姓男子辯稱，買家的手機及真實姓名他都不知道，他是用Messenger跟買家聯繫，但當年3月中旬的對話紀錄都已經刪除；對於檢方質疑為何不直接載到客戶的存放處所？為何以如此間接方式運送？吳聲稱，他就是這樣載，因為在外面跑的都不會離高速公路太遠。

法院認為，吳姓男子辯稱從事水產生意賣龍蝦，但他賣龍蝦的過程以及交貨方式，在在與一般社會常情有違，既沒有出貨單，交貨地點也不是買受人的營業處所或是存放處所，而是選擇在高速公路交流道附近交貨，顯非一般買賣常情，辯詞顯不可採信。

法院指出，吳姓男子提出messenger對話紀錄、通路有限公司銷貨單、免用統一發票收據以及一間商行交易紀錄等資料，想要證明確實有從事水產買賣以及交易事實；然吳所提出對話紀錄，買賣龍蝦的時間是2022年11月13日，金額亦與被害人匯入帳戶內的金額不符。

該間通路有限公司銷貨單銷貨日期是2022年5月29日、5月23日及8月11日；免用統一發票收據的日期則是2022年3、4月、2023年7、8月以及其他未記載日期之收據；商行交易紀錄則是從4月8日至9月13日，但未記載年份。

法院表示，吳姓男子提出的資料，全然與本案被害人匯款日期及金額無關；且當時吳在被害人每匯一筆款項後的幾分鐘內，就以提款卡將款項提領殆盡，吳有何急迫性非得要在深夜等在提款機旁，在被害人每匯一筆款項就將之提領，顯見其辯稱不可採信。

法院依據阿成提出與「吳女」LINE對話紀錄截圖、匯款交易明細以及超商購買點數卡顧客聯，加上吳的辯詞難以採信；阿成既非水產龍蝦買受人，匯款是因為遭到恐嚇而依指示匯款，錢確實是匯到吳的帳戶而遭提領一空，顯然吳就是使用「吳女」名稱恐嚇之人。