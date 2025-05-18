保全見女秘書彎腰翹臀 色虧「是阿姨就一巴掌下去」判賠5萬元

台中市李姓男子是夜班保全，他被日班女秘書指控，涉在去年間趁她彎腰取物時，調侃「如果是我阿姨，就從屁股打下去」，還做出拍打動作，女秘書向公司、李男求償30萬元，一審勘驗監視器後，認李男行為構成性騷擾，公司需負連帶責任，判賠5萬元。

判決指出，一名物業公司女主任秘書指控，李姓夜班保全會以男女關係調侃她，甚至有提到「床上游泳」等性暗示語言，去年4月23日晚間，她在大樓社區彎腰取物時，李男在她的背後，以手手做出拍打動作，還說「如果是我阿姨，就一把掌從屁股打下去」。

女秘書認為，李男行為讓她身心受創，患有嚴重睡眠障礙及焦慮症，而雇用李男公司違反性別平等工作法，沒有對李男有懲處，也有責任，因此向李男、保全公司求償30萬元。

台中地院審酌，根據監視器畫面，李男的確有女秘書所述相關動作，雖然李男沒有直接接觸到女秘書的臀部，但其行為已逾越一般正常同事或共事間的互動行為，足使女秘書感到不受尊重、遭冒犯、不舒服，也會擔心日後李男可能真的動手，成立性騷擾。

另外，雇用李男的保全公司，無法證明已遵行性別平等工作法的相關規定，對該事件已盡力防止仍不免發生損害，需負連帶賠償責任，判李男、保全公司得賠5萬元，仍可上訴。