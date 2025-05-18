殺害花蓮女師凶嫌落網 警帶回住處找凶器

花蓮某國中一位女教師昨晚被發現陳屍鄉召會宿舍，疑遭性侵後勒斃殺害，警方鎖定一名涉有重嫌的瘖啞人士劉姓男子，經過地毯式搜索，在海邊防風林發現劉男意圖畏罪輕生，因樹枝太細斷裂輕生失敗。警方持搜索票將他帶回住處，尋找犯案凶器與換洗衣物等證物。

據悉，26歲劉姓犯嫌住在新城老街附近，距離新城警分局走路只要5分鐘，喜歡到各處認識女性，也曾到鄉召會走動，由於劉男聽不到也不會說話，常跟看上眼的女性要求加LINE，並用弱勢身分博取同情，蔡女可能認為他是殘障人士同意加好友。

據了解，劉男曾向蔡女告白被拒絕，後續經常用言語性騷擾，蔡女不堪其擾憤而封鎖他，拒絕聯繫。劉男疑似不滿被蔡師封鎖，16日跑到鄉召會宿舍與女老師理論仍遭拒絕，沒想到犯下滔天大罪。

案發後劉男在17日凌晨跑回家，在清晨5時許反常在家洗衣服，疑似湮滅證據；警方持續打電話給他，都沒有得到回應，經過搜索後在海邊防風林發現試圖畏罪輕生的劉男，因樹枝斷裂輕生失敗，仍當場被警方逮捕，並帶回住處找凶器、犯案衣物等。

而家屬對於惡耗相當意外跟憤怒，希望警方能早日調查清楚，也希望外界不要二度傷害死者。檢警預計明天上午進行相驗解剖釐清死因。

附近鄰居說，劉男是「三隻手」小偷，過去跟媽媽、阿嬤與兄弟同住，本身沒有工作，常遊手好閒在街上亂晃，經常看到他一個人。