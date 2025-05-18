殺害花蓮女師凶嫌落網 警帶回住處找凶器
花蓮某國中一位女教師昨晚被發現陳屍鄉召會宿舍，疑遭性侵後勒斃殺害，警方鎖定一名涉有重嫌的瘖啞人士劉姓男子，經過地毯式搜索，在海邊防風林發現劉男意圖畏罪輕生，因樹枝太細斷裂輕生失敗。警方持搜索票將他帶回住處，尋找犯案凶器與換洗衣物等證物。
據悉，26歲劉姓犯嫌住在新城老街附近，距離新城警分局走路只要5分鐘，喜歡到各處認識女性，也曾到鄉召會走動，由於劉男聽不到也不會說話，常跟看上眼的女性要求加LINE，並用弱勢身分博取同情，蔡女可能認為他是殘障人士同意加好友。
據了解，劉男曾向蔡女告白被拒絕，後續經常用言語性騷擾，蔡女不堪其擾憤而封鎖他，拒絕聯繫。劉男疑似不滿被蔡師封鎖，16日跑到鄉召會宿舍與女老師理論仍遭拒絕，沒想到犯下滔天大罪。
案發後劉男在17日凌晨跑回家，在清晨5時許反常在家洗衣服，疑似湮滅證據；警方持續打電話給他，都沒有得到回應，經過搜索後在海邊防風林發現試圖畏罪輕生的劉男，因樹枝斷裂輕生失敗，仍當場被警方逮捕，並帶回住處找凶器、犯案衣物等。
而家屬對於惡耗相當意外跟憤怒，希望警方能早日調查清楚，也希望外界不要二度傷害死者。檢警預計明天上午進行相驗解剖釐清死因。
附近鄰居說，劉男是「三隻手」小偷，過去跟媽媽、阿嬤與兄弟同住，本身沒有工作，常遊手好閒在街上亂晃，經常看到他一個人。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言