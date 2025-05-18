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殺害花蓮女師凶嫌落網 警帶回住處找凶器

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花蓮女師命案警逮瘖啞男 他疑想畏罪輕生

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮某國中29歲蔡姓女老師疑遭人勒斃，下半身衣褲被褪下，陳屍鄉召會後面住處，手機不見，財物未被拿走。警方封鎖現場採證調查，鎖定曾追求、性騷過死者的的26歲劉姓瘖啞男涉重嫌，今午落網，警方在嫌犯住處附近草叢找到人，帶回新城分局調查。劉男在海邊防風林被發現，疑似想畏罪輕生，頸部有明顯勒痕。

昨下午5時許，有教友在群組發現蔡姓女老師用自己的LINE帳號傳訊息「女老師遭殺害，快去找」，教友通報警方，發現女老師陳屍在鄉召會宿舍，下半身褲子只有穿一半，疑遭染指，脖子有勒痕，明將解剖釐清。

死者是去年8月才到該國中任教，台南人、單身，父母趕到花蓮相當悲痛。死者是一年級導師，召會牧師難過地說，蔡女是很好的姐妹，國中校長表示，蔡女是優秀又盡責的老師，學生都很難過。有教友說，召會宿舍便宜，會提供給學生、外地教友居住，門禁時間在晚間9時至10時，召會前晚9時拉下鐵門後，假日沒開門，嫌犯疑似從後門闖入犯案，鄰居表示，昨間沒聽到打鬥聲音。

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宿舍 花蓮 難過

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