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殺害花蓮女師凶嫌落網 警帶回住處找凶器

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殺害女師的凶嫌疑有暴力傾向 鄰居透露：他曾把阿嬤打到住院

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮某國中一位女教師今天被發現陳屍教會宿舍，疑遭性侵後殺害，警方今天中午鎖定一名涉有重嫌的男性教友帶回分局偵辦。據悉這名教友曾仰慕女教師，也有性騷前科，男教友鄰居受訪表示，涉有重嫌的男子有情緒問題與暴力傾向，還是瘖啞人，曾經把阿嬤打到住院，阿嬤嚇得搬離不敢再和孫子同住。

警方鎖定曾追求、性騷過死者的的26歲劉姓喑啞男涉重嫌，今中午落網，警方在嫌犯住處附近草叢找到人，帶回新城分局調查。劉男在海邊防風林被警方發現，意圖上吊輕生，頸部有明顯勒痕。

據悉男教友曾向蔡姓女師告白遭到拒絕，命案發生後，鄰居受訪表示，該名男子是瘖啞人士，會比手語，平常都是靠打字溝通，但男子獨來獨往並不熟悉。

鄰居也說，男子有情緒問題，疑有暴力傾向，曾經把自己阿嬤打到住院，阿嬤受不了才自己搬出來住，先前他也跟隔壁大陸籍鄰居發生衝突，對方也對嚇得搬回中國大陸去。

花蓮某國中蔡姓女老師昨晚疑遭性侵與被人勒斃，凶嫌在中午落網躲在宿舍後面草叢。記者王思慧／攝影
花蓮某國中蔡姓女老師昨晚疑遭性侵與被人勒斃，凶嫌在中午落網躲在宿舍後面草叢。記者王思慧／攝影
花蓮某國中蔡姓女老師昨晚疑遭性侵與被人勒斃，凶嫌在中午落網躲在宿舍後面草叢。記者王思慧／攝影
花蓮某國中蔡姓女老師昨晚疑遭性侵與被人勒斃，凶嫌在中午落網躲在宿舍後面草叢。記者王思慧／攝影
花蓮某國中蔡姓女老師昨晚疑遭性侵與被人勒斃，凶嫌在中午落網躲在宿舍後面草叢。警方提供
花蓮某國中蔡姓女老師昨晚疑遭性侵與被人勒斃，凶嫌在中午落網躲在宿舍後面草叢。警方提供
花蓮某國中蔡姓女老師昨晚疑遭性侵與被人勒斃，凶嫌在中午躲在宿舍後面草叢落網。記者王思慧／攝影
花蓮某國中蔡姓女老師昨晚疑遭性侵與被人勒斃，凶嫌在中午躲在宿舍後面草叢落網。記者王思慧／攝影

教師 鄰居 阿嬤

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