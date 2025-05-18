花蓮女老師疑被殺害 召會牧師：失去很好的姐妹難過

花蓮縣某國中蔡姓女老師昨晚疑似遭人勒斃，下半身衣褲被褪下陳屍鄉召會後方宿舍，警方獲報後封鎖現場追凶，鎖定一名曾追求過女師又性騷過的瘖啞男子涉有重嫌。召會牧師難過地說，蔡女是很好的姐妹，沒想到會發生憾事；國中校長低調表示，蔡女是很優秀又盡責的老師，學生都很難過。

據了解，29歲蔡姓女老師不是花蓮人，去年8月從台南到花蓮偏鄉擔任老師，生活作息單純，平常未跟人結怨；昨天下午5時許，有教友在群組發現蔡姓女老師用自己的LINE帳號傳訊息「女老師遭殺害，快去找」，警方獲報發現女老師陳屍在鄉召會宿舍地板上，褲子被脫下折好放在膝蓋上，內褲不見，財物沒被拿走。

警方封鎖現場採證調查，並調閱女老師住處周遭監視器比對追凶，目前鎖定一名曾追求過女師又性騷過的瘖啞男子涉有重嫌；女師是否遭到性侵，警方還要進一步採證調查，並交由司法相驗。

有教友說，召會宿舍費用便宜，會提供給學生、外地教友居住，平常門禁時間約在晚間9時至10時。警方初步調查，召會前天晚間9時拉下鐵門後，假日沒有開門；犯嫌疑似從後門闖入犯案，再從後門逃跑，不過附近鄰居表示，昨間沒有聽到任何打鬥的聲音。