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小王染人妻片留雲端遭索百萬...他喊冤：恭敬不如從命

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子從2022年起與一名人妻有染，發生性關係，有拍攝影片上傳雲端，人妻丈夫發現後提告，索償100萬元，不過吳男強調，人夫是趁人妻昏迷時，取得雲端證據，屬非法取證，另外是人妻主動追求，他是「恭敬不如從命」，一審判吳得賠40萬元。

判決指出，一名人妻在2021年9月間結婚，隔年間人妻即與台中市吳姓男子發生性關係，有出遊、親吻與性行為，部分影像上傳女方的雲端硬碟存放，人妻丈夫在前年間發現後，去年提出告訴，向吳男索償100萬元。

台中地院審理時，吳男強調，此案是人妻主動追求，也提出「妳都這樣講了，我是不是得幫你實現一下願望」」等調情的對話紀錄，證明自己是「恭敬不如從命」。另外也稱，人妻告知他，人妻丈夫是趁人妻吃藥昏迷時，取得雲端硬碟內的證據，屬於非法取證，不能使用。

吳男也說，案發後人妻丈夫在網路霸凌他，甚至散布他的不雅照片，已向屏東地檢署提出告訴，做為抗辯。

台中地院審認，吳男提及人妻是主動追求的辯詞，不無事後再次刺激、傷害人妻丈夫的狀況，另外人夫散布吳男不雅照的行為，已由吳提出告訴，不在此案認定範圍。

吳男指控人夫提供的證據是非法取證，不過夫妻翻看對方的雲端內容，可能曾有概括授權，不必然存在違法取證問題，而且吳男提供人妻主動追求的對話紀錄，內容包括與人妻調情、傳送性感照片、人妻要求交歡等對話，都已足以證明雙方有逾越一般男女關係的正常交往。

一審審酌雙方資力、社會地位等一切情狀後，認吳男需賠償人夫40萬元，仍可上訴。

台中市吳姓男子染指人妻，遭人夫索償百萬，台中地院判吳得賠40萬元。示意圖／AI生成
台中市吳姓男子染指人妻，遭人夫索償百萬，台中地院判吳得賠40萬元。示意圖／AI生成

丈夫 人夫 性關係

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