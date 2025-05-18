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花蓮女老師陳屍宿舍 疑凶手留9字訊息揭死訊
花蓮縣新城鄉某國中蔡姓女老師昨晚疑似遭人勒斃，下半身衣褲被褪下陳屍鄉召會後面住處，手機不見，財物未被拿走。警方獲報後封鎖現場採證調查，並調閱女老師住處周遭監視器比對追凶。據了解，警方鎖定一名曾追求過女師又性騷過的喑啞男子涉有重嫌。
據了解，29歲蔡姓女老師不是花蓮人，去年8月從台南到花蓮偏鄉擔任老師，生活作息單純，平常未跟人結怨，是否遭到性侵，警方還要進一步採證調查。
據悉，昨天下午5時許，有教友在群組發現蔡姓女老師用自己的LINE帳號傳訊息「女老師遭殺害，快去找」，教友通報警方，發現女老師陳屍在鄉召會宿舍，下半身褲子只有穿一半，目前警方鎖定一名曾追求過女教師又性騷過的喑啞男子涉有重嫌。
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