性平教育回饋單踢爆阿公隔內褲摸她尿尿部位 二審仍判3年半

台南有名國小女童前年在校例行性平教育後填寫回饋單時，勾選阿公會對她故意觸摸其下體，老師怕她不懂文字意思，再三確認阿公曾在她看電視之際，隔著內褲撫摸尿尿的部位，經通報後查獲，阿公否認，一審認他對未滿14歲女子強制猥褻判3年半，上訴二審仍採信女童說法而駁回。

阿公矢口否認有何強制猥褻行為，他辯稱，從來沒有在孫女睡覺時碰她的下體，洗澡的時候也都是她自己洗屁股，他幫孫女洗澡她脫光衣服的時候，他都沒有摸她下體了，怎麼可能在她睡覺時隔著褲子摸她下體，「我也不知道孫女為什麼會在學校亂說」。

女童在學校老師於111學年度下學期性別平等輔導時，在回饋單「我曾經被親友或陌生人故意觸摸我的胸部、臀部、生殖器」欄位勾選「有」，並在「是哪些親友或陌生人？」欄位填寫「阿公」，地點勾選「家裡」。

老師說，看到單子有詢問女童，女童是低年級小朋友，怕小朋友不識字，不懂文字意思，還詢問女童是不懂問題的意思，還是不小心勾錯，經詢問後，她就用手比尿尿的位置，女童說沒有把衣服脫掉，是直接觸摸。老師還說，是不小心摸到，還是怎麼樣，女童就說就這樣摸（手比下體處）。

老師表示，也有向女童母親述說這件事，且一再向女童確認觸摸的地方，因為一般長輩不會摸到該處，感覺不是合理的位置，所以就一直確認，女童就是說「有」。

法官認為，女童並非久經社會歷練心緒深沉之人，生活均仰賴與她同住家人，其實無任何動機，刻意編纂不實情節誣陷阿公的道理。證稱確實阿公曾碰觸過其下體，是在她剛被叫進房間尚未睡著、仍在看電視情況下所為。

台南高分院認為，2名證人以其就所介入輔導個案經過作證，與被告並無任何接觸，與被告及女童均無利害關係，是因擔任老師緣故而就其接觸、見聞事實描述，自得作為補強證據。

台南高分院表示，女童就阿公碰觸其下體次數，於第1次、第2次檢察官偵訊及原審審理時，固未有完全一致指述。惟阿公確實有為女童所指述行為。而被告有為女童指述行為1次，僅是法院對被告對犯行最基本次數認定而已。