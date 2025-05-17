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假靈媒自稱「太乙天尊」藉口消災解厄性侵得逞 全程錄影遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

柯姓男子假冒靈媒謊稱是「太乙救苦天尊」藉口可協助女子「參見神明」進而消災解厄，去年4月中利用女子非理性求助神明的心理狀態，乘機性侵得逞還持手機全程錄影，新北地檢署日前依為錄影而犯強制性交罪嫌起訴。

起訴指出，新北市柯姓男子去年3月底透過臉書社群軟體宗教文章結識的受害女子，女子因家宅安危及其弟患有思覺失調症上網求助，周男假冒靈媒謊稱是「太乙救苦天尊」降世，以權威式口吻指稱女子其「父母遭靈體控制」、「其弟與靈體打契約」、「有鬼在妳身上」、「妳家現在已經沒有神了」、「妳身上也有很多靈體」、「前世今生的冤親債主卡在妳弟身上」。

「做妳一輩子師父。」柯男藉口可做收女子為徒，可帶其「參見神明」並將附身在她及弟弟身上的靈體全都收走，避免發生血光之災為由，去年四月中帶女子至旅店進行雙修，不顧女子反對強行乘機性侵得逞還全程持手機錄影。

「我精蟲衝腦，只想要插進去，跟妳道歉。」女子事後察覺有異向新北市警方報案，柯男挨告後還乞求受害女子撤告。新北地檢署認為柯男利用受害女子對鬼神之力心生恐懼，假借神明靈力等無法印證手段控制其心理選擇意志犯案，日前依為錄影而犯強制性交罪嫌起訴。

柯姓男子假冒靈媒謊稱是「太乙救苦天尊」藉口可協助女子「參見神明」進而消災解厄，去年4月中利用女子非理性求助神明的心理狀態，乘機性侵得逞還持手機全程錄影。圖／AI生成
柯姓男子假冒靈媒謊稱是「太乙救苦天尊」藉口可協助女子「參見神明」進而消災解厄，去年4月中利用女子非理性求助神明的心理狀態，乘機性侵得逞還持手機全程錄影。圖／AI生成
圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

性侵

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