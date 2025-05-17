狼醫性侵案懲戒拖3年 林靜儀：衛生局無法通靈 台大醫院早就可通報

台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎110年涉嫌性侵病患後，持續在台大醫院任職近1年，還在桃園市某診所任職，今年衛生局才啟動懲戒程序。衛福部次長林靜儀表示，依醫師法第25條規定，只要違反醫學倫理，地方政府衛生局就可啟動懲戒，但「衛生局不會通靈」，台大醫院知悉性侵事件後，性騷調查委員會調查結束後，「若當時就跟衛生局通報，啟動懲戒，事情早就開始走了」。

台北市政府衛生局指出，110年案發後，並未接到台大醫院通報，而是在今年5月判決確立後，衛生局才知悉該案，積極啟動懲戒程序，預計7、8月份舉行會議。台大醫院院方解釋，性騷法僅規定通知社會局，且性騷委員會調查後，並未認定應將該名醫師送懲戒，才未通知衛生局。

林靜儀說，依醫師法第25條，「不必等到判決出爐就可送懲戒」，依該法規定，醫師涉犯違反醫學倫理，就可啟動懲戒，住院醫師在看診時對病人做出不當行為，「難道沒違反醫學倫理？」若台大醫院性騷委員會調查結束後，啟動向衛生局通報，就能儘早開始懲戒程序；性騷法雖僅規定通知社會局，「但有規定醫院不能通知衛生局啟動懲戒嗎？」

「衛生局無法通靈知道台大發生什麼事。」林靜儀表示，衛生局、台大醫院均可依法啟動懲戒程序，但為保護被害人，性侵案件內容通常不會對外公開，揭露過程也要重視被害人保護，避免二度傷害，既然衛生局無法得知相關情況，台大醫院既然已認定醫師在行為、倫理上都有疑慮，不僅可要求暫停職務，也可主動把案件送至衛生局。

台北市衛生局長黃建華說，應修正醫師法、醫師懲戒辦法，明訂何種程度性平案件，醫院應通知衛生局啟動懲戒程序，將與中央密切配合，力求法規完善。對此，林靜儀說，法條若有修改必要，可討論修法，「但現行規定已有工具可用。」

林靜儀說，醫師懲戒規範較寬，只要違反倫理守則就可啟動，但被懲戒者，可依法提出申覆，甚至對政府提出行政訴訟，懲戒委員會需要有足夠事證才會做出判斷，「調查過程中必須平衡各方權利，但即使在調查完成之前，在臨床工作上必須為病人提供足夠保護措施，這在機構內部就能做，也必須做。」