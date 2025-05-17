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台大住院醫性侵案 北市衛生局：法律未規定懲戒啟動時間
台大醫院婦產部前住院醫師涉性侵，但仍持續任職，未依醫師懲戒流程廢止執照。台北市政府衛生局長黃建華說，案發當年衛生局並未收到台大醫院通知案件發生，在透過刑事判決知悉案情後，已積極啟動懲戒流程；不過，醫師懲戒委員會啟動時機，目前並無法律規定，將與衛福部合作，修正法令讓相關規定更加完備。
黃建華說，醫師涉嫌性騷、性侵，北市衛生局非常重視，已根據醫師法，啟動醫師懲戒委員會流程，循程序必須進行事實搜集，並邀請專家進行書面審查、實質審查，會議預計在7、8月份舉行，若委員會評估內容還需補充事證，會需要再次開會。衛生局將秉持保護民眾安全就醫權利，病兼顧醫療工作人員公平性，毋枉毋縱落實相關程序。
「醫師懲戒需有明確事證才能執行。」黃建華說，醫師法25條規定，醫師違反醫師倫理，或遭刑事判決等，均可啟動懲戒流程，但事涉事實認定，必須由受害者及相關人員說明清楚，過程中也須重視被害人保護，實際執行上需要較多時間；以本案來說，談大醫院第一時間已進行相當完備的處理，由願層級決議懲處，並調整該醫師職務內容。
黃建華說，目前法律對於懲戒啟動的時間點，以及何種嚴重程度案件，醫院應通知衛生局或相關單位，並無明確規定，衛生局是地方執行單位，一切依法行政，衛福部重視此事，且已啟動修法討論，後續不論醫師法、醫師懲戒辦法等，都應一併檢視，衛生局將與中央合作，設法讓法令制度修正更加完備。
「住院醫師性侵案，對於所有醫界同仁，應是一大提醒。」黃建華說，全國醫療同仁對於性平敏感度都應提高注意，特別小心警惕，回顧自身行醫過程，所做行為、與病患互通是否均符合醫療倫理規範，醫學教育也要強化醫學生對這類議題的素養及態度。
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