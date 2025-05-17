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住院醫性侵未通報衛生局 台大醫院：僅規定通報社會局
台大醫院婦產部前住院醫師性侵急診病人，卻在該院完成訓練，且未啟動醫師懲戒流程。台大醫院醫務秘書陳彥元說，該案在民國110年6月底成案，經性騷委員會多次討論，做出記過決議，且案發當下立即停止該醫師急診排班，並由部內主管加強督導，留意執行業務時是否符合護理師陪同內診等相關規定。
陳彥元說，案發後經院內性騷委員會討論，於9月初決議記過，但婦產部在7月初開始，除對部內醫師加強宣導性平重要性，對該住院醫師也加強業務督導，且在事發隔天就已暫停該醫師急診排班。案件處理依性騷擾防治法辦理，依規定雇主調查結果告知當事人及地方政府主管機關，院方於9月底、10月初完成向台北市政府社會局通報的責任。
台北市衛生局案發後，直到今年才啟動醫師懲戒，引發各界質疑。對此，陳彥元表示，性騷擾防治法並未規定院方應將調查結果通報衛生局、教育部、衛福部等單位，院方雖可主動通報，但通報與否必須依性騷委員會最終決議，而當時委員會並未決議應通知衛生局啟動懲戒，所以院方僅按照法定流程，在調查完成後通報台北市社會局。
陳彥元說，受害病患因心理創傷，無法完成通報，院方人員協助以電話通聯方式，完成申訴文件撰寫，並寄給當事人確認內容，申訴案正式成立，並於民國110年9月底完成調查，同年10月記過處分，隔年7月該住院醫師完成訓練，離開醫院。院內雖有少數因重大錯誤，停訓住院醫師案例，但並非說停就停，而是人事單位考量性騷調查委員會決議，決定是否停止訓練。
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