住院醫師性侵案後首發聲 台大醫院長：絕無袒護加害人
台大醫院住院醫師性侵病人，案發於民國110年，卻在今年才被爆出，期間該醫師在台大完成訓練，還轉戰診所任職，引發病人安全疑慮。台大醫院院長吳明賢說，院方秉持毋枉勿縱立場，在法定時間內完成性騷調查，當事病人因急性創傷後症候群，調查過程並未到場，但院方以通聯方式取得資訊，且根據護理師陳述，醫師執行內診時無護理師在旁，立刻判定性騷，並未延誤。
吳明賢說，性騷相關法規，為保護雙方當事人，一且需要依法辦理，以本案來說，性騷法規定，最慢3個月內應完成懲處，把案件送至社會局；醫師懲戒主管機關是衛生局，各界質疑為何衛生局拖到審判結果出爐才得知案情，這是因為性騷主管機關是社會局，而非衛生局。院內調查則相對單純，一切依法定時程辦理，絕無耽誤，也未袒護加害人。
女病患報警揭露性侵事件，台大院方接獲通知，啟動性騷委員會調查。吳明賢說，被害人提出申訴當日，就由院方協助完成申請單撰寫，啟動委員會調查，受害女病患因急性創傷後症候群，調查全程未親自出院，但院方依據加害醫師陳述，綜合急診護理師陳述，認定因執行內診時沒有護理師在旁，性騷事實明確。至於性侵調查，須等法律判決，不在醫院權限，「但司法一定會拖比較久。」
台大醫院婦產部近年就有3起性騷事件，該院前婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵藥廠女業務，婦產部前主任「C教授」陳思原去年被控性騷離職，今年又爆出住院醫師黃信穎性侵女病患。吳明賢表示，C教授案件後，為強化婦產部對基本醫療倫理認知，已舉辦2次教育訓練，且在性平事件爆發之前，院內就有定期舉辦性平教育，「發生不幸，一定要亡羊補牢，對加害者要給予合適懲罰。」
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