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新竹巨城襲臀癡漢落網！至少4女受害 檢方預防性羈押獲准

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹李男經常出沒人潮擁擠的巨城百貨美食街，趁女子落單時伸出鹹豬手襲臀。警方追查更發現，至少有4女遭李男性騷擾。13日晚間李男又在美食街故技重施時被人發現，警方當場逮人，檢方也對李男採預防性羈押，以免更多人受害。

警二分局指出，5月13日晚間接獲巨城百貨通報，有女子在巨城百貨4樓遭李姓男子不當觸碰，隨即當場喝止並報警處理。文華派出所獲報後，立即派遣警員吳得齊與陳冠廷趕赴現場，並在巨城百貨4樓當場查獲涉案李姓男子。

警方調查，李男於案發當天晚上7時40分至8時間，先後對3名女性民眾做出不當觸摸臀部及腰部等行為。警方獲報後立即趕赴現場，當場將其逮捕，3名女子皆已提出性騷擾告訴，警方追查發現，李男還曾在5月11日對女網友襲臀，過程被PO上網後經媒體報導。

李男警詢時避重就輕，對警方提問多保持沉默，經警方查證比對，確認其涉案情節重大，全案訊後依違反性騷擾防治法移送，並建請檢察官對嫌犯採預防性羈押，以免更多女子受害；檢方偵查庭訊後，向法院聲請羈押獲准。

新竹市警察局強調，對於任何形式的性騷擾行為絕不寬貸，將依法嚴正查處，同時呼籲民眾如遇性騷擾情事，應立即通報警方，勇敢捍衛自身權益。警方亦將積極提供婦幼保護網絡相關資源，包括法律諮詢、心理諮商及社工輔導等協助，並持續強化巡邏勤務與防治作為，全力守護市民人身安全與身體自主權。

新竹李男經常出沒人潮擁擠的巨城百貨美食街，趁女子落單時伸出鹹豬手襲臀。圖／警方提供
新竹李男經常出沒人潮擁擠的巨城百貨美食街，趁女子落單時伸出鹹豬手襲臀。圖／警方提供
警方調查，李男於案發當天晚上7時40分至8時間，先後對3名女性民眾做出不當觸摸臀部及腰部等行為。圖／警方提供
警方調查，李男於案發當天晚上7時40分至8時間，先後對3名女性民眾做出不當觸摸臀部及腰部等行為。圖／警方提供
警方追查發現，李男還曾在5月11日對女網友襲臀，過程被PO上網後經媒體報導。圖／取自臉書社團「新竹人新竹事」
警方追查發現，李男還曾在5月11日對女網友襲臀，過程被PO上網後經媒體報導。圖／取自臉書社團「新竹人新竹事」

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