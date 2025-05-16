快訊

藝人侯沁潔報案控警「集體圍毆」 所長：她根本無法溝通

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

玩3P綑綁矇眼性愛 台中男慘遭強注安毒...驗尿崩潰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中何姓男子以玩3P為由約另名男網友見面性交，對方答應用綑綁、戴眼罩方式助興，但何卻未經他同意強行朝他手臂注射第二級毒品安非他命，對方離開後立刻去驗尿才驚覺被迫染毒；法院以何犯後否認態度不佳，依以非法之方法使人施用毒品罪判他7年6月。

檢警調查，何男透過臉書約男子性交，兩人決定再找1名女子加入，並將男子綑綁當助興，2024年8月15日到何住處時，男子先是同意讓何用繩子綑綁他雙手在床頭後，但何卻趁他未注意也無事前告知下、取得同意下，直接拿針筒朝他左手臂施打。

當天下午男子離開後馬上報警，同時再赴醫院採尿、驗傷，經檢測出安非他命陽性反應，警方獲報後持搜索票到何住處，當場扣得吸食器、殘渣袋、針筒及保險套等物。

台中地院審理時，何辯稱男子同意他施打安毒，對方也知道針筒內是何物，何的辯護人則說，男子自稱和何男曾性交過，也看過何吸毒後身體特徵，2人事前對話中，何有提到「呼煙」、「我之前給你吸的那個」，「春藥」等語，可推論男子知道會用安毒。

男子證稱，和何是認識2、3年的網友，何是雙性戀，當時何說有女性可一起性交，他答應到場後發現沒女性只有何，何就提議2人先開始，他才同意被綁手、戴眼罩，但何未經同意拿針筒注射，感到無力、發熱及暈眩，他當下質問何不回答，直到離開驗傷才驚覺是安毒。

他還說，在此之前從沒吸過毒，更也不知道何給我注射的是什麼，甚至自己也害怕打針，不敢被針灸。

法院勘驗對話，發現男子事前明確拒絕用扎、戳身體助興，事後更不斷質問何男注射什麼，況且男子是自願報警驗尿，不採信何辯詞。

法院認為，何男違反男子意願朝他注射安毒，不顧可能危害其身心健康，更造成他頭暈、呼吸困難，犯後否認態度不佳，依以非法之方法使人施用第二級毒品，判何男7年6月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

何男以玩3P為由約男子性交，卻朝男子強注安毒，法院依毒品罪判他7年6月。示意圖／ingimage
何男以玩3P為由約男子性交，卻朝男子強注安毒，法院依毒品罪判他7年6月。示意圖／ingimage

安非他命 毒品

延伸閱讀

新北警辦案A走毒品、現金 收賄助毒販調包遭求重刑

交往時男子拍性愛影像 分手後秀給朋友看 女子崩潰求償

台中色表哥性侵年幼表妹！在阿嬤家硬上...下場判5年

600萬泰達幣糾紛！竹聯幫暴打逼人性交拍裸照 15人落網

相關新聞

玩3P綑綁矇眼性愛 台中男慘遭強注安毒...驗尿崩潰

台中何姓男子以玩3P為由約另名男網友見面性交，對方答應用綑綁、戴眼罩方式助興，但何卻未經他同意強行朝他手臂注射第二級毒品...

「母胎單身」男檢騷擾女書記官判免職 轉任檢察事務官

檢察官魏偕峯任職雲林地檢署時，因對一名女書記官有好感，3年前熱烈追求，數度藉故攀談，女方困擾不已，其他同事在確認女書記官...

北市聯醫男醫檢師涉偷拍停職 涉案手機送鑑識

台北市立聯合醫院仁愛院區謝姓醫檢師本月11日涉嫌趁女病患更衣要檢測心電圖，以手機偷拍，被女病患發現報警，警方依妨害性隱私...

NONO涉7罪僅1成立…因原告女指述「不得互為補強證據」 法界看法不一

藝人NONO被控強制性交未遂等7罪，士檢起訴求重刑，士院審理近1年，昨依強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被訴部分無罪，理...

北市聯醫醫檢師涉偷拍女病患更衣 警方將還原手機照片

台北市立聯合醫院仁愛院區，11日凌晨傳出男醫檢師偷拍女病患案件，院方今證實仁愛院區急診謝姓醫檢師於執行醫療業務過程中，涉...

不孕科醫師被控診間猥褻遭起訴 涉利用權勢舔耳摸臀女助理

葉姓不孕科男醫師被控利用權勢對女助理舔耳、摸臀等猥褻行為，案經女助理提告。士林地檢署偵查後認定，葉男犯行事證明確，日前依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。