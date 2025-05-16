玩3P綑綁矇眼性愛 台中男慘遭強注安毒...驗尿崩潰

台中何姓男子以玩3P為由約另名男網友見面性交，對方答應用綑綁、戴眼罩方式助興，但何卻未經他同意強行朝他手臂注射第二級毒品安非他命，對方離開後立刻去驗尿才驚覺被迫染毒；法院以何犯後否認態度不佳，依以非法之方法使人施用毒品罪判他7年6月。

檢警調查，何男透過臉書約男子性交，兩人決定再找1名女子加入，並將男子綑綁當助興，2024年8月15日到何住處時，男子先是同意讓何用繩子綑綁他雙手在床頭後，但何卻趁他未注意也無事前告知下、取得同意下，直接拿針筒朝他左手臂施打。

當天下午男子離開後馬上報警，同時再赴醫院採尿、驗傷，經檢測出安非他命陽性反應，警方獲報後持搜索票到何住處，當場扣得吸食器、殘渣袋、針筒及保險套等物。

台中地院審理時，何辯稱男子同意他施打安毒，對方也知道針筒內是何物，何的辯護人則說，男子自稱和何男曾性交過，也看過何吸毒後身體特徵，2人事前對話中，何有提到「呼煙」、「我之前給你吸的那個」，「春藥」等語，可推論男子知道會用安毒。

男子證稱，和何是認識2、3年的網友，何是雙性戀，當時何說有女性可一起性交，他答應到場後發現沒女性只有何，何就提議2人先開始，他才同意被綁手、戴眼罩，但何未經同意拿針筒注射，感到無力、發熱及暈眩，他當下質問何不回答，直到離開驗傷才驚覺是安毒。

他還說，在此之前從沒吸過毒，更也不知道何給我注射的是什麼，甚至自己也害怕打針，不敢被針灸。

法院勘驗對話，發現男子事前明確拒絕用扎、戳身體助興，事後更不斷質問何男注射什麼，況且男子是自願報警驗尿，不採信何辯詞。

法院認為，何男違反男子意願朝他注射安毒，不顧可能危害其身心健康，更造成他頭暈、呼吸困難，犯後否認態度不佳，依以非法之方法使人施用第二級毒品，判何男7年6月。

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