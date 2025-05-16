「母胎單身」男檢騷擾女書記官判免職 轉任檢察事務官

檢察官魏偕峯任職雲林地檢署時，因對一名女書記官有好感，3年前熱烈追求，數度藉故攀談，女方困擾不已，其他同事在確認女書記官無交往意願後制止。魏仍多次尾隨、守候，女書記官心生畏懼而提告，雲林地院依跟蹤騷擾防制法判刑；法務部也將他移送懲戒，職務法庭今判魏免職，轉任彰化地檢署檢察事務官，編號「A600225」。

魏事發後改調南投地檢署，職務法庭今也裁定南投地檢署檢察長收到裁定書後翌日，魏須停職。

檢方調查，魏偕峯對一名女書記官有好感，2022年起透過各種理由贈送女方物品，也數度藉故攀談，因不知如何拿捏分寸，女方十分困擾。女方拒絕追求，但魏認為堅持就能打動人心，女方告知其他檢察官無交往意願，他人也幫忙阻攔。

2023年6月至2024年1月，魏持續在上班前至差勤機刷卡處等人，或在署內巧遇時尾隨、以LINE傳送訊息給女方，女方不堪其擾，去年2月提告；檢方認定魏違反跟騷法明確，去年4月29日起訴魏，雲林地院去年9月判4月徒刑，得易科罰金定讞。

另一方面，雲林地檢署也請求檢察官評鑑委員會個案評鑑，魏表示因沒有戀愛經驗，和女同事相處時有時會遇到「被誤會」的情況，他願認錯、深刻反省也調地，只希望給女方一個安心的環境。

檢評會認為魏偕峯頻繁打電話要求女書記官到他辦公室，已非正常工作往來，害得女方在內勤值班晚間不敢接聽辦公室內線電話，甚至不敢去刷卡機前刷卡，可見魏的行為已影響女方生活與工作。

2024年1月22日中午，女書記官的主管才傳簡訊告知「我剛罵了魏偕峯」、「短期他不會再煩你」，詎料下午1點半魏又在辦公室跟追她，女書記官嚇壞了。

檢評會認為魏偕峯只在乎自己的感覺，不覺得自己的騷擾、跟蹤行為已經觸法，欠缺性平觀念，違反檢察官倫理規範「廉潔自持，謹言慎行，致力於維護其職位榮譽及尊嚴」規定，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。