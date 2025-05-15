招泰籍女台中中區騎樓攬客 業者6人涉妨害風化起訴

中央社／ 台中15日電

蔡男等人組成跨國應召集團，找來泰國籍女子在台中市中區騎樓攬客從事性交易，經移民署等單位循線查獲；涉案業者6人日前被檢方依妨害風化罪嫌起訴，男客與泰籍女子依法裁罰。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天發布新聞稿表示，台中中區日前傳有外籍女子於騎樓攬客，經專勤隊蒐證後，發現有跨國應召集團操控泰國籍女子非法從事性交易，專勤隊立即與調查局台中市調查處、彰化縣警察局員林分局及台中市警察局第一分局等單位共組專案小組調查。

辦案人員蒐證後，於民國113年6月至10月間陸續搜索應召站及涉案人住所，查獲涉案人共6人、泰國籍女子8人及男客2人共計16人，查扣不法所得、非法媒介事證及保險套、潤滑液等證物。

專案小組查出，蔡男找來小學同校校友吳男及黃男，承租台中中區一處大樓3樓套房改裝，組成跨國應召集團，由身分不詳泰國籍外僑負責媒介泰國籍女子來台，自113年2月起開張營業。

涉案集團以「一次可以賺10萬元以上」在臉書（Facebook）刊登招聘廣告，有意願泰國籍女子，還須提供清涼照片、影片向應召站「應徵」，再配合仲介指示以觀光名義短期來台，大多在14天停留效期內進行交易，到期前出境。

辦案人員發現，集團每天凌晨0時至5時派遣女子於大樓騎樓攬客，以每節15分鐘新台幣1500元計費，再拆帳給女子、仲介及等人，應召站還備妥「15分鐘1500」圖片，供女子以手機出示路過民眾，或上前攬客，以解決語言問題。

此外，應召站還訂有服務SOP管控時間，要求女子入門後即設鬧鐘，並提供教戰守則，指導女子躲避巡邏便衣員警等單位，藉以躲避追查。

蔡男等人組成的集團，半年內即不法獲利約68萬5000元，事後因故轉讓，113年8月起由宋男、查男及在台就學合法居留的泰國籍學生彭女，以既有攬客與交易流程繼續營運，直到被辦案人員查獲為止。

全案警詢後，依違反刑法妨害風化罪嫌將蔡男等6人移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴；從事性交易泰國籍女子及男客，由警方依違反社會秩序維護法裁處，外籍女子由台中市專勤隊，依入出國及移民法規定驅逐出境。

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