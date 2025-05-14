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觀夕平台遊玩後安全帽有不明液體 她怒報警

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓女子昨天下午與友人騎車前往台南市安平區觀夕平台遊玩，準備離去時卻找不到安全帽，四處查看發現在對面馬路，撿起來裡面卻有不明液體；她懷疑是一輛一直停在現場的黑色轎車駕駛，拿她的安全帽手淫射精，氣得向警方報案，警方目前已鎖定嫌疑人。

台南市警第四分局表示，昨天下午4時40分左右接獲報案，安平派出所派員前往處理，安全帽經過初步以「多波域光源」檢測確認斑跡位置後，沒有精液反應，仍待進一步送驗才能確定；陳女今天已到警局，簽署放棄領回安全帽同意書。

陳姓女子昨天傍晚6時許在社群媒體Threads上發文指出，「18歲第一次進警局不是車禍，是在觀夕平台，竟有人拿我安全帽打手槍，安全帽都汗味，到底怎麼射得出來？」網友紛紛留言「太噁了吧！整個城市都是我的飛機杯概念」、「原來這世界真的什麼人都有啊... 」。

陳女回覆留言說明，昨天她跟朋友到觀夕平台時，一輛黑色轎車就在現場，她跟友人進入平台後，研判黑車駕駛就下車把她的安全帽拿上車，然後開到樹蔭下，不知道做了什麼；等她準備離開，那輛黑車還沒走，就把她的安全帽丟在路邊。

陳女表示，她發現安全帽不見，四處尋找，是朋友看到被丟到斜對面馬路上，她撿起來發現裡面有不明液體，還不慎碰觸，氣得立即打110報警；警方到場後，表示儀器沒照到精蟲，她還是提告，因為對方的行為已屬於毀損物品。

警方說明，本案已掌握黑色轎車駕駛身分，通知他到案說明，對方是租車使用，表示會在明天或後天前往，屆時將釐清其究竟是潑灑什麼液體以及動機。

陳姓女子昨天下午與友人騎車前往台南市安平區觀夕平台遊玩，準備離去時發現找不到安全帽，四處查看發現在對面馬路，撿起來裡面卻有不明液體。安全帽採證示意圖／本報資料照片
陳姓女子昨天下午與友人騎車前往台南市安平區觀夕平台遊玩，準備離去時發現找不到安全帽，四處查看發現在對面馬路，撿起來裡面卻有不明液體。安全帽採證示意圖／本報資料照片

安全帽 黑色

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