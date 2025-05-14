快訊

氣象署證實國家級警報出錯 震央誤判「台東變嘉義」原因曝

「捷運5分鐘」多是假話！內行解密「建案廣告常見話術」：根本罰不怕

國家級地震警報誤報？嘉義大埔地震 警報卻有2版本5縣市

新竹性騷醫師遭爆桃園行醫惹議 院方：醫師今請辭離開

聯合報／ 記者曾增勳鄭國樑／桃園即時報導

原本在新竹市某醫院任職兒科紀姓主治醫師利用檢查對一對母女性騷，去年底遭判刑7月、緩刑2年，近日這位母親在網路貼文爆料紀近月至桃園市某醫院執業看診，引起家長反彈，該醫院今天上午表示，院方尊重政府機關與醫師懲戒委員會的專業判斷，紀醫師「今天請辭離開」。

桃園市衛生局表示，該名醫師性騷事件發生後，遭新竹市醫師懲戒委員會懲處，未被吊銷醫師牌照，經查桃園市某醫院聘用該醫師，是醫院認為該醫師司法案件審理後仍具有效醫師證書，本於法令保障人民工作權精神，今年4月起提供該醫師就業機會，該局已請醫院審慎觀察醫師工作情形，要求加強落實病人隱私，避免病人受到不當對待。

法院審理，紀男為女童主治醫師，一時誤想利用女童因病求診，為女童與陪同母實施心臟超音波檢查，涉及猥褻行為，去年底判決紀男判刑7月、緩刑2年，未吊銷醫師執照。

這位母親本月初PO文指出，紀男至今還在緩刑與保護管束期間，卻能在桃園某醫院行醫，希望桃園地區家長們多留意。該PO文在網路傳出後，隨即引起許多家長熱議和擔心。

這家醫院表示，紀姓醫師今年4月底受聘該院兒科，是因紀仍具小兒心臟科專科醫師資格，依現行法規醫師證照未遭註銷，即享有職業資格，加上兒科醫師欠缺，院方依法聘任，提供就業機會，對紀所涉事件，院方尊重政府機關與醫師懲戒委員會的專業判斷，紀過去在其他醫院有關事件，院方無權干涉，紀請辭自今天起離職，院方將持續以誠信、專業與負責態度，提供病患安心的醫療照護。

原在新竹市某醫院任職紀姓醫師涉性騷緩刑至桃園某醫院執業，女子網路爆料紀在桃園行醫，院方指紀今天離職。記者鄭國樑／攝影
原在新竹市某醫院任職紀姓醫師涉性騷緩刑至桃園某醫院執業，女子網路爆料紀在桃園行醫，院方指紀今天離職。記者鄭國樑／攝影

女童 桃園 醫師

延伸閱讀

桃園新屋資源回收場深夜大火 大量報案打爆119

濰視眼科插旗新竹 引領AI全智能「新」視野時代來臨

端午將至！桃園榮家百歲耆老獲贈禮金 齊聚一堂逾千歲

雇人砍71棵保安林木 他被判6月獲緩刑

相關新聞

新竹性騷醫師遭爆桃園行醫惹議 院方：醫師今請辭離開

原本在新竹市某醫院任職兒科紀姓主治醫師利用檢查對一對母女性騷，去年底遭判刑7月、緩刑2年，近日這位母親在網路貼文爆料紀近...

網友點名中壢新聘醫有猥褻母女病人案底 竹市衛生局說明

新竹一名紀姓小兒心臟科醫師趁替女童檢查心臟機會襲胸，且跟女童母親解釋是遺傳問題，替女童母親做超音波時又朝對方襲胸，新竹地...

台大住院醫師性侵病患 仍執業

二○二一年六月時任台大婦產科住院醫師的黃姓男子，於在急診值勤時猥褻、指侵一名年輕女子，全案經台北地院審理，法官認為黃男犯...

女童慘遭父性侵...狼師跟著下手 判2徒期合計10年

彰化縣一名國小狼師涉嫌對班上11歲女童強制性交和拍照，經10年開會調查、纏訟，彰化地方法院審結，依對未滿14歲女子犯強制...

裸身泡湯全入鏡！台女闖日飯店女子浴場偷拍 竟為「竹雕國寶大師」愛女

日本北海道知名溫泉旅館「留壽都渡假酒店」近日遭爆出女浴場被偷拍事件，引發當地民眾與旅客不安。據了解，日前一名陳姓女子與杜姓丈夫前往日本度假入住留壽都渡假酒店，她不僅擅闖女性專屬沐浴空間，還將偷拍畫面上傳至臉書，引發廣泛批評。令人震驚的是，陳女身分更被起底為台灣「國寶級竹雕大師」陳春明的女兒。

外島志願役男脅迫少女傳裸照 嘉檢偵結起訴

在連江縣東引島服役的柳姓志願役上兵涉嫌脅迫未滿16歲女高中生傳裸照，少女傳幾張照片後，內心不安告訴家人報警，今年1月警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。