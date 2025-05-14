新竹性騷醫師遭爆桃園行醫惹議 院方：醫師今請辭離開

原本在新竹市某醫院任職兒科紀姓主治醫師利用檢查對一對母女性騷，去年底遭判刑7月、緩刑2年，近日這位母親在網路貼文爆料紀近月至桃園市某醫院執業看診，引起家長反彈，該醫院今天上午表示，院方尊重政府機關與醫師懲戒委員會的專業判斷，紀醫師「今天請辭離開」。

桃園市衛生局表示，該名醫師性騷事件發生後，遭新竹市醫師懲戒委員會懲處，未被吊銷醫師牌照，經查桃園市某醫院聘用該醫師，是醫院認為該醫師司法案件審理後仍具有效醫師證書，本於法令保障人民工作權精神，今年4月起提供該醫師就業機會，該局已請醫院審慎觀察醫師工作情形，要求加強落實病人隱私，避免病人受到不當對待。

法院審理，紀男為女童主治醫師，一時誤想利用女童因病求診，為女童與陪同母實施心臟超音波檢查，涉及猥褻行為，去年底判決紀男判刑7月、緩刑2年，未吊銷醫師執照。

這位母親本月初PO文指出，紀男至今還在緩刑與保護管束期間，卻能在桃園某醫院行醫，希望桃園地區家長們多留意。該PO文在網路傳出後，隨即引起許多家長熱議和擔心。