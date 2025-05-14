網友點名中壢新聘醫有猥褻母女病人案底 竹市衛生局說明

新竹一名紀姓小兒心臟科醫師趁替女童檢查心臟機會襲胸，且跟女童母親解釋是遺傳問題，替女童母親做超音波時又朝對方襲胸，新竹地院依猥褻幼女與利用機會猥褻罪判刑7月，緩刑2年。有網友在臉書發文，指桃園中壢一間醫院一名新聘用的醫師，就是該名紀姓醫師，希望各界醫療體系多留意。

該名網友指出，紀姓醫師竟然還能在桃園地區的醫院繼續行醫並靠近兒童，希望各界醫療體系多留意，不要再將有性暴力案底的人送到孩子身邊，也希望桃園地區的家長們多留意，掛號看診時要挑選更安全的醫生，不要獨留兒童與醫生做接觸性的診療。

對此，新竹市衛生局表示，紀姓醫師於2022年間因違反「刑法」妨害性自主罪兩罪，經新竹地院各判刑6月、2月，合併執行7月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，另須完成4場次法治教育課程，且紀姓醫師已與病患達成和解。

衛生局說明，因紀姓醫師身份涉違反醫師法第25條第2款規定，利用職務機會之犯罪行為，經判刑確定。因此，衛生局依醫師懲戒辦法規定移付新竹市醫師懲戒委員會懲戒。

新竹市醫師懲戒委員會於今年4月21日開會審議，綜合考量紀姓醫師司法判刑結果、事後態度及過往醫療執業評價，最終決議處以「警告」懲戒。依醫師懲戒辦法22條規定，懲戒結果將刊登於政府公報，並副知新竹市醫師公會及衛生福利部，以利相關單位掌握資訊。

衛生局說，依醫師法第25-1條規定，醫師懲戒方式包括一、警告；二、命接受額外一定時數繼續教育或臨床進修；三、限制執業範圍或停業一個月以上一年以下；四、廢止執業執照；五、廢止醫師證書。

判決指出，一名女童2022年11月19日在母親陪同下前往醫院就診，紀姓小兒心臟科醫師利用為女童檢查心臟機會，在兒童超音波室內，以手持超音波探頭方式，將探頭放在胸部上游移，並接續以手指抓取、碰觸乳房、乳頭，期間女童因醫療照護關係，無法判斷用意而未明確表示反對，紀即以此方式對女童為猥褻行為一次得逞。

當天完成對女童問診、檢查後，紀姓醫師向女童母親說明，女童心臟問題恐為遺傳所致，而須對女童母親超音波檢查，經其同意後，紀以手持超音波探頭方式，直接將探頭放在其胸部上游移，並接續以手抓住、碰觸左邊乳房、乳頭，期間她因醫療照護關係無法判斷用意而未明確表示反對，迄至醫師多次觸摸後惹起不悅，遂發出「ㄟ醫生」之語，紀男始罷手停止檢查，但仍以此方式猥褻得逞。