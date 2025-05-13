女童慘遭父性侵...狼師跟著下手 判2徒期合計10年

彰化縣一名國小狼師涉嫌對班上11歲女童強制性交和拍照，經10年開會調查、纏訟，彰化地方法院審結，依對未滿14歲女子犯強制性罪、成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，分處有期徒刑8年10月和1年2月。可上訴。

判決書指出，這名狼師明知他擔任的導師班上某女生，曾被父親有亂倫性侵行為（這名父親涉妨害性自主罪，被高等法院台中分院判處有期徒刑3年6月定讞），不但未善盡為人表的責任，反而因此萌生對女學童強制性交等念頭。

狼師在民國104年6月間，以不詳方式誘騙女童到圖書館教師進修室，先用數位相機錄影與她訪談，再讓她坐地板上，趁機雙手按住壓女童背部，強迫女童為他口交，全程以強暴方法拍攝女童遭強制性交及猥褻過程。

過沒幾天，狼師再次設法誘女童到同一地點，女童突然不明原因昏迷，狼師不但沒尋求醫療協助，還乘機對陷入昏迷狀態的女童拉起內衣露出胸部，用數位相機錄下裹露上半身的影片。