聽新聞
0:00 / 0:00
女童慘遭父性侵...狼師跟著下手 判2徒期合計10年
彰化縣一名國小狼師涉嫌對班上11歲女童強制性交和拍照，經10年開會調查、纏訟，彰化地方法院審結，依對未滿14歲女子犯強制性罪、成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，分處有期徒刑8年10月和1年2月。可上訴。
判決書指出，這名狼師明知他擔任的導師班上某女生，曾被父親有亂倫性侵行為（這名父親涉妨害性自主罪，被高等法院台中分院判處有期徒刑3年6月定讞），不但未善盡為人表的責任，反而因此萌生對女學童強制性交等念頭。
狼師在民國104年6月間，以不詳方式誘騙女童到圖書館教師進修室，先用數位相機錄影與她訪談，再讓她坐地板上，趁機雙手按住壓女童背部，強迫女童為他口交，全程以強暴方法拍攝女童遭強制性交及猥褻過程。
過沒幾天，狼師再次設法誘女童到同一地點，女童突然不明原因昏迷，狼師不但沒尋求醫療協助，還乘機對陷入昏迷狀態的女童拉起內衣露出胸部，用數位相機錄下裹露上半身的影片。
彰化地院審酌，這名狼師沒盡到為人師表及保護學生的責任，對女童做出強制性交及乘機猥褻的行為，全程錄影，欠缺尊重他人身體、健康法益的法治觀念，對女童身心健與人格發展戕害極重，所為實有不該，考量他坦承犯行、犯罪動機、手段、所生損害及生活狀況等一切情狀，量處刑期如上以示懲儆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言