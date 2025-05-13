裸身泡湯全入鏡！台女闖日飯店女子浴場偷拍 竟為「竹雕國寶大師」愛女

日本北海道知名溫泉旅館「留壽都渡假酒店」近日遭爆出女浴場被偷拍事件，引發當地民眾與旅客不安。據了解，日前一名陳姓女子與杜姓丈夫前往日本度假入住留壽都渡假酒店，她不僅擅闖女性專屬沐浴空間，還將偷拍畫面上傳至臉書，引發廣泛批評。令人震驚的是，陳女身分更被起底為台灣「國寶級竹雕大師」陳春明的女兒。

這起偷拍案發生在日本一間歷史悠久的溫泉旅館「留壽都渡假酒店」，陳女疑似在入住期間，無視浴場禁止拍攝的規定，偷拍多張浴場內部照片外，還將其上傳至臉書，照片可見疑似有多名住客泡湯、沐浴的裸身畫面，陳女更發文表示「酒店泡湯！有室內室外。泡完喝杯水！很舒服」。

日前一名陳姓女子與杜姓丈夫前往日本度假入住留壽都渡假酒店，她不僅擅闖女性專屬沐浴空間，還將偷拍畫面上傳至臉書，引發廣泛批評。圖／擷自陳女臉書

此事件在日本與台灣網路上掀起強烈反彈，陳女身分更被起底為台灣「國寶級竹雕大師」陳春明的女兒。日本網友怒斥「嚴重破壞公共秩序」，要求當局加強旅館監管，並嚴懲偷拍行為。而台灣方面，也有許多網友留言痛批，「比扯鈴還扯，這個人應該直接被警察帶走」、「剛剛去看發現根本拍到人家裸體，是什麼人會在浴場拍別人」、「禁止攝影寫得清清楚楚，也是基本的常識，這是犯法的行為，妳還放上公開的網路」。

擁有「國寶」稱號的傳統竹雕藝術大師陳春明長年推廣竹藝文化，並屢次代表台灣參與國際展覽，為文化界舉足輕重的代表人物。